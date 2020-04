ERC: si prova a recuperare il Rally Liepaja a luglio

Il Rally Liepāja verrà recuperato il weekend del 10-12 luglio dopo una rivisitazione del calendario del FIA European Rally Championship.

La gara in Lettonia doveva svolgersi il 29-31 maggio, ma la pandemia di Coronavirus ha costretto gli organizzatori a spostarla in estate rivedendo l’elenco degli eventi della serie.

Il promoter RA Events, Eurosport Events (promoter dell’ERC) e la FIA hanno cercato una data il più in fretta possibile, sapendo comunque che i problemi dovuti al COVID-19 hanno causato morte e perdita di lavoro a moltissime persone.

Jean-Baptiste Ley (coordinatore ERC): “La salute e la sicurezza di ognuno sono le priorità, chiaramente, ma volevamo mantenere gli 8 eventi previsti inizialmente in calendario e siamo felici di essere riusciti a riprogrammare il Rally Liepaja rivedendo il calendario, che ora dovrà essere approvato dalla FIA. Vogliamo ringrazia FIA, RA Events, la Federazione della Lettonia e le autorità locali per la collaborazione, speriamo che ora i team possano prendere parte alla gara per un grande spettacolo come abbiamo avuto nelle precedenti sette edizioni”.

Raimonds Strokšs, Direttore di RA Events: “Siamo felici di aver trovato così rapidamente una nuova data per il Rally, ora abbiamo un po’ di chiarezza. La priorità era mantenere la sicurezza per l’evento, stiamo continuando a consultarci con le autorità locali perché sia così, per ora state al sicuro e ci si vedrà a luglio”.

La stagione 2020 del FIA ERC partirà quindi con il 77° Rally Poland del 26-28 giugno.

Calendario 2020 del FIA European Rally Championship aggiornato

Round 1: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 2: Rally Liepāja (terra), 10-12 luglio**

Round 3: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 4: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

Round 5: Azores Rallye (terra), 17-19 settembre**

Round 6: Cyprus Rally (terra), 16-18 ottobre**

Round 7: Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Round 8: Rally Islas Canarias (asfalto), 3-5 dicembre**

**Soggetto a conferma FIA