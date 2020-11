ERC: Roma nel calendario 2021, Sanremo entra da riserva

Nel 2021 il FIA European Rally Championship adotterà un calendario con eventi consecutivi per ridurre i costi, come approvato nella riunione via web della FIA Rally Commission sulla lista provvisoria stilata dal promoter Eurosport Events, che ora andrà davanti al Consiglio Mondiale FIA per essere approvata.

Come negli anni passati rimangono otto gli eventi, quattro su terra e quattro su asfalto, ma dopo la pandemia di COVID-19 si è anche deciso di eleggere tre round di riserva.

Fra questi, confermatissimo il Rally di Roma Capitale nel fine settimana del 23-25 luglio, ma la grossa novità è che il Rallye Sanremo potrebbe tornare ad essere evento dell'Europeo (cosa accaduta l'ultima volta nel 2013) dato che la gara ligure appare fra le tre "di scorta".

Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras e l'Azores Rallye apriranno la stagione 2021 uno di seguito all'altro, in modo da dare la possibilità ai partecipanti di trasferire tutti i materiali dal Portogallo all'isola di São Miguel in tempo per il 19 marzo.

Su terra si corrono anche il 77° Rally Poland e il Rally Liepāja con lo stesso sistema di trasferta tra Polonia e Lettonia. L'idea è quella che i team e gli addetti ai lavori evitino di smontare le proprie strutture e riporre i materiali per tornare a casa e rimettersi in viaggio in un secondo momento, quando lo si può fare rapidamente e risparmiando.

Il calendario include anche Rally Islas Canarias, Rally di Roma Capitale e Barum Czech Rally Zlin (alla 50a edizione ad agosto) su asfalto, con gran finale al Rally Hungary in ottobre.

Anche nel 2021 rimangono le gare sulle isole per le quali il trasporto via nave e alcuni biglietti aerei verranno offerti gratuitamente agli iscritti. I piloti FIA ERC Junior potranno contare nuovamente su quattro risultati fra i sei eventi disputati, il cui calendario verrà reso noto più avanti.

Jean-Baptiste Ley, coordinatore del FIA ERC: “La storia di successo continua per l'ERC cercando di ridurre i costi con alcune offerte vantaggiose. Nel 2021 il calendario è stato strutturato pensando alla sua accessibilità e per questo non vediamo l'ora di attuare il piano delle gare consecutive, così da contenere le spese".

“Le difficoltà create dalla pandemia di COVID-19 ci hanno spinto ad essere più realistici, pensando alle restrizioni e alle necessità di ogni paese. Ecco perché abbiamo voluto inserire tre gare come "riserva" nel caso in cui non ci fosse la possibilità di poter svolgerne qualcuna della lista”.

FIA ERC: Calendario 2021

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portogallo, terra), 12-14 marzo 2021

55th Azores Rallye (terra), 25-27 marzo 2021

Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021

77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021**

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021

50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021

Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021

**Soggetto ad accordo col promoter

Gare di riserva

Rallye Sanremo (Italia, asfalto)

Cyprus Rally (terra)

Spa Rally (Belgio, asfalto)