ERC: niente Azzorre, si parla con il Rally Fafe Montelongo

L'Azores Rallye non si svolgerà quest'anno e la 55a edizione dell'evento che si tiene sulle isole portoghesi è stata rimandata al 2021.

Grupo Desportivo Comercial, organizzatore del rally, ed Eurosport Events, promoter del FIA European Rally Championship, hanno cercato di trovare una soluzione per evitarne la cancellazione dopo la pandemia di Coronavirus e le cosiddette "porte chiuse" potevano salvare il tutto nel weekend del 17-19 settembre.

Purtroppo questa soluzione ha creato un ulteriore problemi in termini economici, e di reperibilità di sponsor e materiali per la salvaguardia della sicurezza di tutti, per cui si è deciso di rinunciare alla manifestazione, cercando già una data per il prossimo anno (dato che l'accordo fra le parti è valido fino al 2022).

Nel frattempo Eurosport Events sta già trattando con gli organizzatori del Rally Fafe Montelongo e la FPAK (Federazione Portoghese) per trovare un accordo che in sostituzione delle Azzorre nel calendario 2020 del FIA ERC.