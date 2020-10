ERC: Mikkelsen al Rally Hungary con la Skoda della Topp-Cars

Il Topp-Cars Rally Team si presenterà con tre macchine al Rally Hungary, prossimo round del FIA European Rally Championship, e una di queste verrà affidata ad Andreas Mikkelsen ed Ola Fløene

Il norvegese, che ha appena svolto una due giorni di test in Belgio con Škoda Motorsport, guiderà una Fabia Rally2 Evo nel round su asfalto che si terrà il 6-8 novembre.

La sua macchina verrà fornita direttamente dalla Škoda Motorsport e messa a disposizione per i test pre-gara previsti a Pécs nella settimana antecedente l'evento.

"Non vedo l'ora di cominciare la collaborazione con il Topp-Cars Rally Team e lottare per vincere il Rally Hungary - ha detto Mikkelsen - Sono carico per questo round del FIA European Rally Championship. Spero che con Ola e il team ci si possa divertire, ci vediamo a Nyíregyháza”.

Gergely Topp, proprietario del Topp-Cars Rally Team, ha svelato che questa partecipazione serve per prendere le misure all'ERC in vista del 2021: "E' una stagione difficile, ma dobbiamo pensare positivo e continuare a compiere i passi verso il nostro programma ERC 2021".

Il Team Manager, Marek Fuks, ha aggiunto: "L'anno scorso abbiamo supportato Kalle Rovanperä al Szilveszter Rallye e ora portiamo ai fan ungheresi un'altra stella. Andreas ha una grande esperienza e conoscenza tecnica, per cui era la scelta giusta per noi. Siamo felici di avere un ex-Volkswagen WRC nella nostra line-up in quello che ci auguriamo essere un evento di successo”.