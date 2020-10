ERC: Lukyanuk resiste nella Tappa 1 del Rally Fafe Montelongo

Alexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev hanno mostrato il loro grande talento nella prima tappa del Rally Fafe Montelongo, terzo round del FIA European Rally Championship.

La giornata di oggi ha presentato 9 PS in totale, cioè tre percorsi ripetuti altrettante volte, ma in condizioni molto difficili che hanno visto i protagonisti darsi battaglia su un fondo asfaltato a tratti asciutto e in alcuni punti bagnato che ha creato grattacapi sulla scelta di gomme da adottare.

Durante la Tappa 1, in parecchi hanno optato per quelle da asciutto, ma incontrando scrosci lungo il percorso che li hanno messi in difficoltà.

Lukyanuk ha centrato il miglior crono in 6 PS su 9 con la Citroën C3 R5 e va al riposo con 38″3 di vantaggio sugli inseguitori.

“Abbiamo costruito un buon margine senza grossi problemi e rischi, per cui tutto sommato è andata bene – ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team – Nei vari passaggi abbiamo sofferto un po’, è una esperienza da pazzi al momento, ma le sensazioni sono positive”.

Al russo è andata bene anche che i suoi diretti avversari hanno accusato problemi nell’arco della giornata. Craig Breen, che ha regalato nella PS4 il primo successo cronometrico al Team MRF Tyres, è scivolato su una macchia d’olio nella PS8 perdendo la ruota posteriore sinistra della sua Hyundai i20 R5 e un potenziale podio.

Oliver Solberg, che ieri era andato contro un albero nello shakedown costringendo il team di famiglia a lavorare tutta notte per sistemare la sua Volkswagen Polo GTI, era terzo e leader in ERC1 Junior Championship quando nella PS9 ha avuto un problema tecnico perdendo oltre 8′.

Alle spalle di Lukyanuk c’è quindi Iván Ares, che a sorpresa si è pure aggiudicato una prova e ora è secondo assoluto con la propria Hyundai i20 R5 davanti per soli 0″4 all’ottimo Yoann Bonato, armato di Citroën (che però non è registrato per i punti ERC).

Grégoire Munster è passato primo in ERC1 Junior e il lussemburghese piazza anche la Hyundai della BMA Autosport quarta con un successo nella PS9. A soli 2″6 ha però Efrén Llarena (Rallye Team Spain), con Norbert Herczig (MOL Racing Team) a 12″5 dallo spagnolo.

“E’ stata dura, ma va bene così – ha detto Munster – Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma nessuno è riuscito ad effettuare la scelta perfetta. E’ stata una giornata positiva, non voglio pensare al podio perché mancano ancora 9 PS domani e siamo solo a metà del lavoro. E con queste condizioni può succedere di tutto”.

Sesto abbiamo Miko Marczyk (ORLEN Team), che completa il podio dell’ERC1 Junior tenendosi dietro Dominik Dinkel (Brose Motorsport), Erik Cais (Yacco ACCR Team), Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) e Surhayen Pernia (Hyundai Motor España) a completare la Top10.

FIA ERC - Rally Fafe Montelongo: Tappa 1