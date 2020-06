ERC: Hyundai porta al Rally di Roma anche Sordo e Loubet

Dani Sordo e Pierre-Louis Loubet saranno in azione come portacolori di Hyundai Motorsport al Rally di Roma Capitale, primo round del FIA ERC previsto per il weekend del 24-26 agosto.

Le cancellazioni dei rally WRC di Finlandia e Nuova Zelanda hanno costretto la Casa coreana a rivedere i propri programmi rallistici, visto che la ripresa del Mondiale attualmente resta ancora un punto interrogativo.

Per non tenere troppo fermi i suoi ragazzi, ad Alzenau il team diretto da Andrea Adamo ha stilato un programma di test e allenamenti che include quindi anche l'evento che si terrà nella Capitale fra un mese e mezzo, al quale prenderanno parte le i20 R5 condotte da Sordo (con Carlos Del Barrio) e Loubet, recentemente entrato nel progetto riservato ai giovani di Hyundai, il Customer Racing Junior Driver Program.

A Roma ci saranno naturalmente anche i due irlandesi Craig Breen e Callum Devine, quest'anno impegnati nell'ERC rispettivamente con il BRC Racing Team in collaborazione con il Team MRF Tyres, e Motorsport Ireland.

Loubet sarà al via del Rally di Alba il 31 luglio-2 agosto con una Hyundai WRC clienti, assieme alle i20 R5 di Breen e del collaudatore ufficiale Jari Huttunen, il quale correrà pure il Rally DirtFish in Estonia il fine settimana seguente, dove saranno presenti le stelle del Mondiale, Thierry Neuville ed Ott Tänak.

Nel frattempo in Germania si continua a lavorare con metà personale in fabbrica (in totale sicurezza secondo le norme) e metà da casa, mentre il reparto Customer Racing porta avanti la costruzione delle vetture ordinate dai clienti.

"La pandemia resta critica in diverse zone del mondo e sicuramente non vogliamo proseguire alla cieca - ha detto l'ingegner Adamo - Tuttavia, in Europa la situazione ha consentito a Hyundai Motorsport di riprendere a lavorare in sicurezza osservando il distanziamento sociale e prendendo le dovute precauzioni, cercando di reagire nel miglior modo possibile a quella che è una situazione in continua evoluzione".

"Le ultime cancellazioni del WRC in Finlandia e Nuova Zelanda fanno sì che non ci saranno ulteriori impegni in questo campionato nel breve termine, per cui abbiamo cercato di capire come tenerci attivi. Vogliamo dare la possibilità ai nostri piloti e navigatori di competere, tornando a regalare sorrisi ai tifosi. Teniamo monitorata la situazione per poter riportare in azione le nostre i20 Coupé WRC ed i20 R5 in una manciata di eventi estivi".

"Dove possibile, e in sicurezza, vogliamo proseguire lo sviluppo delle attività nel TCR e nel reparto Customer Racing. Sono momenti difficili per tutti, ma cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel e, con tutta la calma necessaria, vogliamo tornare alla nostra normale routine di lavoro".