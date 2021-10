ERC | Gryazin vince il Rally Hungary, Mikkelsen Campione 2021

Nikolay Gryazin ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale nel FIA European Rally Championship al Rally Hungary, dove Andreas Mikkelsen ha chiuso settimo laureandosi Campione 2021.

Il pilota della Sports Racing Technologies, al volante della Volkswagen Polo GTI R5 condivisa con Konstantin Aleksandrov, nella seconda Tappa di Nyíregyháza ha solamente dovuto gestire la situazione, con il solo brivido corso stamattina quando il team ha dovuto sostituire nei 15' di servizio la frizione.

"E' bello vincere per la prima volta una gara - ha detto Gryazin, che era all'esordio in Ungheria - Alcuni hanno avuto problemi, mentre noi siamo riusciti a tenere sotto controllo il nostro passo. Ringrazio il team perché ha fatto un grandissimo lavoro, anche quando ho chiesto di effettuare delle modifiche mi hanno accontentato subito".

Per Mikkelsen il titolo ERC era il secondo obiettivo stagionale, dopo aver centrato la corona nel WRC2 domenica scorsa.

“Chiaramente il mio obiettivo ad inizio stagione era di vincere il titolo, per cui sono molto contento - ha detto l'alfiere della Toksport WRT - Sapevo che non sarebbe stato semplice, con tutti questi piloti forti, ma siamo andati bene, guidando come si deve e prendendo i punti necessari".

“Dopo il Mondiale è ovviamente il miglior titolo che uno può vincere, è uno dei risultati più belli della mia carriera. Non credo che nessuno sia riuscito a prendersi WRC2 ed ERC nello stesso anno, è stata molto dura, ma ho creduto nella Toksport WRT e in Škoda, che mi ha dato l'auto da battere. Toccava a me e al mio co-pilota fare il resto del lavoro e credo che ci siamo riusciti benissimo. E' stata una stagione fantastica".

"Ho pensato prima della stagione che probabilmente sarebbe stato più difficile per me vincere i rally ERC che quelli WRC2 nel campionato del mondo. Ripensandoci, è stato così. I ragazzi nell'ERC vanno fortissimo e devi davvero spingere al limite se vuoi lottare per la vittoria. È stato difficile mantenere il loro passo".

Mads Østberg (TRT Citroën Rally Team Hungary) ha combattuto strenuamente dopo i problemi, rimontando fino al secondo posto, mentre András Hadik ha perso il podio nell'ultima PS a favore di Miko Marczyk (ORLEN Team), prendendosi però il titolo magiaro.

Top5 per Efrén Llarena (Rallye Team Spain), che precede appunto Mikkelsen, Simone Campedelli (Team MRF Tyres) ed Erik Cais (Yacco ACCR Team).

In Top10 troviamo pure Yoann Bonato (CHL Sport Auto) e Miklós Csómos.

Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica) vince ancora in Classe ERC2 con la sua Swift Rally2 Kit. Sami Pajari (M-Sport Poland) ha invece battuto il compagno di squadra Jon Armstrong in ERC3/ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4. Dariusz Poloński centra il quinto successo dell'anno in Abarth Rally Cup, con Paulo Soria che svetta nel Clio Trophy by Toksport WRT, dove Andrea Mabellini si laurea Campione con la sua Renault Clio Rally5.

FIA ERC - Rally Hungary: Classifica Finale