ERC: Fappani navigatore di Scandola in attesa di D'Amore

Hyundai Rally Team Italia ha annunciato nel pomeriggio di oggi un cambio importante per il proprio equipaggio che sta affrontando l'European Rally Championship 2021.

Nel prossimo appuntamento ERC, Umberto Scandola sarà affiancato da Danilo Fappani, il quale prenderà il posto dell'infortunato Guido D'Amore.

Fappani navigherà Scandola al Rally di Roma Capitale, terzo round ERC 2021 e quinto del Campionati Italiano Rally. I due saranno per la prima volta assieme nell'abitacolo della Hyundai i20 R5 New Generation.

Ad ufficializzare questo cambiamento così importante è stato proprio il team tramite un breve comunicato stampa: "Sarà Danilo Fappani ad affiancare Umberto Scandola al Rally di Roma Capitale, terzo round del FIA ERC in programma il prossimo weekend insieme al quinto round del Campionato Italiano Rally Sparco sulla Hyundai i20 R5 Hyundai Rally Team Italia".

"Navigatore di grande esperienza, Campione Italiano Rally con Andrea Dallavilla nel 1997, Danilo prenderà il posto di Guido D'Amore ancora fermo dopo l'infortunio del Liepaja Rally. Da parte di tutto il team, un benvenuto a bordo a Danilo e un abbraccio a Guido per una veloce ripresa!".

Ricordiamo che Guido D'Amore dovrà osservare un periodo di riposo assoluto per recuperare dalla frattura a una costola (e all'incrinatura di altre 2) avvenuta in seguito a un pluri capottamento al Rally Liepaja qualche fine settimana or sono. Appena il copilota di Imperia sarà disponibile, tornerà accanto a Scandola con cui si è laureato campione italiano nel 2013.