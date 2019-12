Confermata la Abarth Rally Cup nell'ERC 2020 con 6 eventi

La stagione 2020 dell'Abarth Rally Cup sarà composta da 6 round che si svolgeranno nel contesto del FIA European Rally Championship con un montepremi totale di €210.000.

Le gare, esclusivamente per le Abarth 124 Rally, saranno quattro su asfalto e due su terra, e dovranno essere approvate dal prossimo Consiglio Mondiale FIA, con i protagonisti che potranno rientrare anche nella classifica dell'ERC2.

Ecco il calendario completo

Round 1: Rally Islas Canarias (asfalto), 7-9 maggio

Round 2: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 29-31 maggio

Round 3: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 4: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 5: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

Round 6: Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

In ogni round i premi saranno i seguenti:

Primo: €12.000

Secondo: €10.000

Terzo: €8.000

Il Campione riceverà altri €30.000 a fine stagione.

Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC: "Il primo anno di Abarth Rally Cup nel 2019 ha fornito un'ottima alternativa ai piloti che vogliono costruirsi una carriera in questo sport con competitività e in un campionato di alto livello. I concorrenti hanno potuto avvalersi del sapere di un marchio dal grande passato che ha messo in azione una vettura a trazione posteriore per fare esperienza su terra e asfalto, con un grande premio finale".

Il brand dello Scorpione, inoltre, supporterà i team privati sui campi di gara con il servizio ricambi nel parco assistenza, il supporto tecnico, con la presenza di ingegneri e tecnici in grado di supportare gli equipaggi dell'Abarth Rally Cup 2020 e, a disposizione di tutti i piloti Abarth, anche la struttura Hospitality Abarth. Inoltre ci potrà essere una degna copertura sulle piattaforme digitali e televisive grazie ad Eurosport e alle altre emittenti del mondo.