Alberto Battistolli nel 2021 sarà al via del FIA European Rally Championship con l'idea di fare esperienza.

Il 23enne ha corso alcune gare della passata stagione e farà parte dell'ACI Team Italia, che gli affiderà una Škoda Fabia Rally2 Evo da condividere con il navigatore Simone Scattolin.

“Avendo fatto solo due gare nell'ERC l'anno scorso, il mio programma è fare esperienza - ha dichiarato Battistolli, figlio del famoso Luigi ‘Lucky’ Battistolli che corre con le auto storiche - Fare tutta la stagione per me è ottimo perché potrò migliorare sull'asfalto, che attualmente è un po' il mio punto debole. Voglio anche capirne di più essendo al secondo anno nella serie, ma era importante avere un programma internazionale".

Nel 2020 le sue gare ERC erano state Rally di Roma Capitale e Rally Liepāja, che gli hanno dato modo di capire cosa vuol dire correre a livello internazionale su asfalto e terra. Ora ci saranno ulteriori possibilità di crescita.

“E' difficile porre obiettivi perché onestamente correre non è il mio lavoro primario, dato che studio. Cercherò sicuramente di essere competitivo e non solo divertirmi, ma capisco anche che è un passo in avanti importante. Per questo adesso è prematuro avere obiettivi di risultati, non saprei dire dove arriverò".

“Cercherò di fare esperienza in Italia intanto, ho già corso alcune gare su terra e asfalto. Ho un programma nel CIR Terra, anche se come ho detto prima, l'idea è quella di migliorare su asfalto perché ho meno esperienza".

Battistolli, che a novembre si è laureato in Economia e Commercio, ora sta affrontando un Master in Contabilità e Finanza.