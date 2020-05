Toyota rinuncia alla 24h del Nurburgring con la rinnovata Lexus

La Toyota Gazoo Racing non sarà al via dell'edizione 2020 della 24h del Nürburgring, che quest'anno si svolgerà il weekend del 24-27 settembre.

Gli effetti della crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus cominciano a vedersi un po' dappertutto, con programmi e impegni ridotti all'essenziale da parte delle Case.

Dal Giappone hanno quindi fatto sapere che, con grande rammarico, non ci si recherà sul Nordschleife per la 48a edizione della celebre gara endurance, cui il team avrebbe dovuto prendere parte con una Lexus LC.

Le restrizioni legate agli spostamenti e l'attuale incertezza di una situazione in continuo divenire, rendono infatti impossibile programmare le dovute sessioni di test sull'Inferno Verde da parte degli uomini di TGR provenienti dal Sol Levante, che dovevano anche provare un nuovo motore e novità tecniche.

L'obiettivo è comunque di tornare in Germania il prossimo anno, sfruttando questo "buco" temporale per prepararsi al meglio e in totale sicurezza.

"L'altro giorno un mio amico che vive a Nürburg mi ha mandato una foto dei ciliegi che sono tornati a fiorire quest'anno - dice il Presidente Akio Toyoda - Nelle ultime 13 stagioni, io e il team abbiamo sempre pregato davanti a questi bellissimi fiori che si potesse condurre una gara in sicurezza e con una macchina migliore, cosa che purtroppo non sarà possibile nel 2020 e di cui sono estremamente dispiaciuto".

"Nonostante le circostanze avverse, seppur io mi trovi molto lontano nel mio Giappone, prego ancora davanti a quella foto come fossi lì, per continuare a produrre auto sempre al top. Abbiamo scelto di non prendere parte quest'anno alla gara, ma con piloti, meccanici, ingegneri, sponsor, fornitori e collaboratori continueremo a lavorare duramente per fare macchine migliori. E' una grande sfida per noi e spero che i nostri fan continuino a sostenerci e a seguire le nostre attività".