TF Sport con la Corvette GT3 alle 24h di Spa e Nurburgring 2025?

La squadra britannica ha stretto una collaborazione con il marchio General Motors per la nuova classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship e schiererà due esemplari di Corvette Z06 GT3.R per i piloti ufficiali Daniel Juncadella e Charlie Eastwood.

L'attuale accordo di TF Sport con Corvette riguarda solo il WEC, ma il capo del team Tom Ferrier ha rivelato che vorrebbe espandere la collaborazione ad altre gare nei prossimi anni.

In cima alla sua lista ci sono le 24 Ore del Nurburgring e Spa, due gare da cui Corvette è assente dal 2011.

Mentre le auto americane siano state utilizzate solo sporadicamente dai team sul Nordschleife alla fine degli anni 2000 e all'inizio del 2010, la C6.R era ben presente nell'evento belga e ha ottenuto due vittorie assolute nel 2007 e nel 2009 con il team Carsport.

"Credo che come team ci piacerebbe partecipare ai grandi eventi GT3 come le 24h di Spa e Nurburgring, ma non nel 2024, sarà più per il 2025", ha detto a Motorsport.com lo stesso Ferrier, il cui team ha partecipato in passato a una vasta gamma di campionati e corse endurance con Aston Martin, spiegando che una partecipazione alle sopracitate corse nel 2024 non è possibile a causa dei tempi di consegna della terza Z06 GT3.R.

"Nel prossimo anno abbiamo solo due auto per iniziare la stagione. Quindi prevalentemente faremo il WEC e poi aspettiamo la terza vettura in estate, cercando di fare alcune gare singole in diversi campionati e alcuni test sui piloti per l'anno successivo".

"Poi il piano è di averne altri due entro fine 2024 per la stagione 2025. Quindi forse ELMS, GT World Challenge e Asian Le Mans sono fattibili, ma ne arriveranno successivamente un altro paio e allora ne avremo un sacco!".

La Z06 GT3.R, presentata al mondo a Daytona all'inizio dell'anno, è la prima Corvette progettata specificamente per i regolamenti GT3 della FIA e sostituisce la C8.R come auto da corsa di punta del marchio.

L'anno prossimo Corvette parteciperà con la Z06 GT3.R alla classe GTD Pro dell'IMSA SportsCar Championship e sosterrà anche il programma WEC di TF Sport.

Al di là di ulteriori partecipazioni di clienti nella categoria GTD dell'IMSA e nei campionati gestiti da SRO, il marchio General Motors non ha ancora annunciato piani relativi a dove la sua Z06 GT3.R potrebbe correre nel 2024, ma rimane aperta alla possibilità di essere presente nelle grandi competizioni endurance GT3, con la responsabile di General Motors, Laura Wontrop Klauser, che lascia ai team clienti la possibilità di decidere dove far correre la nuova GT3 del marchio.

"Vedremo cosa vorranno fare i nostri clienti - ha dichiarato la Klauser a Motorsport.com - Abbiamo i quelli IMSA, WEC e poi avremo quelli di SRO North America che prenderanno in consegna le nostre auto che correranno nel '24".

"Ci saranno consegne anche più avanti nel '24 per la stagione '25 e dipenderà da chi vorrà portare le auto dove e quando, in base alla loro ricezione".

Alla domanda se sia possibile un impegno della Corvette nella leggendaria gara del Nordschleife, Klauser ha risposto: "Non siamo contrari a nulla. Lavoriamo con i nostri clienti dove ha senso, assicurandoci di avere un supporto sufficiente dal punto di vista dei ricambi e dell'auto e valutando di cos'altro potrebbero aver bisogno per farlo, se ritengono di aver bisogno di ulteriore supporto e lavorando su tutto questo".