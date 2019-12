Scott Dixon con Kelly e Dennis a Bathurst sulla Aston Martin

Scott Dixon, Jake Dennis e Rick Kelly sono i piloti scelti dalla R-Motorsport per correre la 12h di Bathurst con la Aston Martin Vantage GT3.

La squadra svizzera ha provato in questo weekend all'Algarve in vista dell'evento dell'Intercontinental GT Challenge previsto per il 2 febbraio 2020, al quale prenderà parte grazie al supporto di Castrol, la cui livrea spicca sulla macchina inglese.

Per Dixon, stella della IndyCar, si tratta del debutto sul tracciato del Mount Panorama in un appuntamento completamente nuovo che affronta con entusiasmo.

"Non ho mai corso a Bathurst, ma ho visto le gare sul Mount Panorama fin da quando ero ragazzino e la cosa che mi piace di più è il fatto che si tratta di un tracciato molto impegnativo, specialmente nella parte alta, con curve ad alta velocità che portano poi alla discesa e al settore finale - ha dichiarato il neozelandese - E' un po' come correre su un cittadino, ci sono tanti muretti e zone senza vie di fuga. Bisogna essere molto fluidi nella guida. Cosa mi aspetto? Visti il calibro del team e il livello dei piloti che ho al mio fianco, l'obiettivo è un risultato di successo. Ho già fatto molte gare GT, incluse le quattro 24h di Le Mans e altre endurance, ma mai con una GT3. Adoro le gare lunghe, un po' come quelle di IndyCar, o Daytona, Sebring e Petit Le Mans".

Kelly ha invece molta più famigliarità con Bathurst grazie alle sue gesta in V8 Supercar.

"Da tempo stavo parlando con R-Motorsport su questo progetto, volevo tornare a correre l'evento e ci ho pensato seriamente una volta terminata la stagione - commenta l'australiano - E' una sfida con tante caratteristiche diverse che ho già affrontato nel Supercar e poterla ripetere con una Aston Martin mi gasa parecchio, non vedo l'ora di cominciare".

Il team principal Florian Kamelger ha aggiunto: "Sono felicissimo di avere due stelle come Scott e Rick con noi a Bathurst, il nostro progetto avrà una motivazione in più. Iscriveremo un'altra macchina, appena tutto sarà a posto arriverà l'annuncio ufficiale".