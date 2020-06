Nurburgring: altre restrizioni in Germania, ma 24h salva per ora

La 24h del Nürburgring per il momento resta confermata, anche se in Germania il divieto sugli eventi di massa è stato prolungato fino ad ottobre.

La pandemia di Coronavirus aveva già fatto saltare in un primo momento la N24 prevista per maggio, poi ricollocata nel calendario il weekend del 24-27 settembre, con il FIA WTCR come campionato di supporto.

E' chiaro che, dovesse svolgersi regolarmente, sarà molto difficile che si possano aprire le porte al pubblico per un appuntamento che è sempre stato imperdibile per i fan del motorsport e per i tedeschi.

"Non siamo assolutamente a favore della cancellazione della 24h così in fretta, è il più importante evento della regione e assieme agli organizzatori stiamo pensando a come portarlo avanti in maniera responsabile - ha detto un portavoce di ADAC Nordrhein a Motorsport.com - Mancano ancora 3 mesi e tutto può accadere. Ecco perché continuiamo a tenere monitorata la situazione, chiaramente pensando ad uno scenario differente per questa edizione 2020".

La scorsa settimana il Nürburgring ha ospitato i test ufficiali del DTM senza pubblico e adottando le prime misure di sicurezza per gli addetti ai lavori, tra mascherine, distanziamento sociale, igienizzazione e quant'altro.

Lo stesso sistema sarà replicato anche per i primi round del Nürburgring Langstrecken-Series (VLN), che però hanno molto meno pubblico di un evento come la 24h; da qui a settembre le cose potrebbero cambiare ulteriormente e la situazione continuerà ad essere monitorata.

"Ad oggi è difficile che ci possa essere il classico clima di festa con eventi e gente in giro per pista e paddock - prosegue il portavoce - Fin dall'inizio della pandemia abbiamo visto che le cose cambiano ogni giorno, sono passati tre mesi. Parecchi eventi sembravano cancellati e poi sono stati recuperati, per cui tutto può ancora accadere".

Informazioni aggiuntive di Heiko Stritzke