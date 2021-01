Falken Motorsport conferma la presenza alla 24h del Nurburgring

La Falken Motorsport nel 2021 tornerà a correre la 24h del Nürburgring con le sue due Porsche in collaborazione con Schnabl Engineering.

Con essa, il team ha scelto di iscrivere le sue due 911 GT3 R nuovamente alla Nürburgring Endurance Series (NLS), rientrando quindi in azione sull'Inferno Verde dopo che nel 2020 la pandemia di Coronavirus e relativa crisi gli avevano negato la presenza.

"Siamo felici di confermare l'intenzione di tornare al motorsport nel 2021 - ha affermato la responsabile Stefanie Olbertz - Il 2020 è stato molto difficile per fan, NLS e mondo del motorsport in generale, speriamo che quest'anno, mettendo in pista due auto, si possa intrattenere gli appassionati, i commissari e sostenere un settore che è stato colpito così duramente".

Gare sul Nordschleife quindi per la compagine di Butzbach, che per il momento preferisce restare in Germania senza sconfinare, ripartendo con un passettino per volta viste le continue incertezze che regnano in tutto il mondo.

"La NLS ha fatto un lavoro incredibile per garantire a tutti un campionato nel 2020 e vogliamo ringraziare gli organizzatori per aver agito a beneficio del continuo del motorsport. Il nostro rapporto con la Porsche rimane forte grazie ad un eccellente supporto in pista. I nostri fan si sono affezionati alla 911 verde-blu da quando abbiamo corso la prima volta in Europa nel 2011".

"È stata quindi una scelta naturale continuare con Porsche e Schnabl in questa stagione. Data la situazione attuale, ha più senso rimanere in Germania e saremo presenti con entrambe le vetture al test ufficiale della NLS il 20 marzo".