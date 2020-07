La 24h del Nurburgring 2020 sarà a porte chiuse

La 24h del Nürburgring quest'anno si svolgerà a porte chiuse, dopo le ultime restrizioni che il governo tedesco ha emesso in riferimento alla pandemia di Coronavirus.

L'evento del Nordschleife da tempo è stato spostato al weekend del 24-27 settembre e gli organizzatori di ADAC Nordrhein si sono trovati costretti a prendere una difficile decisione, specialmente pensando a quanto pubblico da sempre presenzia lungo gli oltre 23km dell'Inferno Verde.

"E' ovvio che siamo tutti molto contenti che la gara si possa correre quest'anno, abbiamo lavorato alacremente perché fosse così, ma purtroppo c'è un inconveniente insormontabile - ha spiegato il direttore di gara, Walter Hornung - Sfortunatamente saremo costretti a fare a meno dei nostri fan nel 2020. Ci mancheranno perché, più di ogni altro evento motoristico, quelli della 24h hanno tradizionalmente creato un'atmosfera unica nel nostro festival al Norschleife durante gli anni".

Il Presidente di ADAC Nordrhein, Peter Meyer, ha aggiunto: "Per noi era molto importante dare a squadre e piloti una possibilità e siamo riusciti a farlo. L'impegno di costruttori come Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche, più Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG e SPORTTOTAL, assieme ai gommisti Falken e Michelin, senza dimenticare il team Scuderia Cameron Glickenhaus, è stato enorme dal punto di vista economico e si sono presi un rischio".

"A causa dell'assenza di pubblico, non ci saranno entrate dai botteghini e le spese sono chiaramente essere coperte. Non c'è stato molto preavviso - ha commentato Mirco Hansen, responsabile dell'organizzazione - La 24h per noi comporterà uno sforzo economico davvero importante, ma siamo molto grati ai nostri collaboratori per essersi accollati spese ingenti in modo che l'evento potesse svolgersi ugualmente".

Gli organizzatori della ADAC TOTAL 24h Rennen stanno lavorando intensamente per rendere possibile la visione dell'appuntamento 2020 via web, studiando anche modi per interagire coi fan online, mentre i biglietti potranno essere riutilizzati per l'edizione 2021.