La 12h del Golfo torna ad Abu Dhabi l'8 gennaio 2022

La prossima edizione della 12 Ore del Golfo tornerà a svolgersi sul tracciato di Abu Dhabi, precisamente l'8 gennaio 2022.

La gara degli Emirati Arabi era andata in scena in Bahrain quest'anno, dato che la pandemia da Coronavirus aveva negato ogni possibilità di organizzarla a Yas Marina, ma a ranghi ridotti viste le difficoltà negli spostamenti da parte dei vari team.

Abu Dhabi Motorsports Management sta attuando le modifiche al circuito ideate per migliorarlo, soprattutto in vista della Formula 1, e la 10a edizione della competizione endurance per le auto GT3, GT4 e Lamborghini Super Trofeo verrà come sempre divisa in due parti da 6 ore ciascuna.

“Il mondo sta gradualmente tornando alla normalità e a gennaio 2022 vogliamo celebrare il 10° anniversario con un evento memorabile, ricco di nuove idee", ha affermato Andrea Ficarelli, responsabile del promoter Driving Force Events.

“Non vediamo l'ora che la griglia di partenza sia nuovamente piena e nelle prossime settimane pubblicheremo una prima bozza della entry list".

I posti disponibili sono 34 in tutto e le iscrizioni sono già aperte.