Hyundai chiude con un podio e un successo la 24h del Nurburgring

Hyundai porta a casa un successo e un podio alla 24h del Nürburgring, dopo una gara ricca di colpi di scena e azioni che in primis hanno visto come protagonista il meteo.

La Casa coreana era tra le favorite della Classe TCR e infatti le qualifiche hanno visto svettare la Veloster N TCR #831 di Basseng/Lauck/Oestreich/Terting, che ha preso il comando delle operazioni al via seguita dalla i30 N #830 di Buri/Engstler/Lauck/Proczyk.

La prima ora è stata una cavalcata per entrambe le macchine gestite dalla Target Competition, ma gli imprevisti sull'Inferno Verde sono sempre dietro l'angolo e prima alcuni problemini tecnici che hanno richiesto dei pit-stop più lunghi, e poi un Luca Engstler che si è ritrovato con gomme slick sotto il primo acquazzone del weekend hanno fatto scivolare indietro le Hyundai.

Dopo un quarto di gara, Lauck ha cercato di riportare la Veloster in lizza per il primato combattendo contro la Honda del Team Castrol, ma con il calar della sera, della nebbia e l'incremento della pioggia, la direzione gara ha fermato tutto fino alle 8;00 del mattino seguente, quando anche la i30 N è potuta tornare a gareggiare una volta risolto il guaio del superamento dei limiti del rumore.

Alla ripartenza, Peter Terting - che nel frattempo era tornato a pieni giri rispetto alla Honda leader - ha cercato la disperata rimonta, che però non è arrivata, ma portando comunque a casa un bel secondo posto.

La Veloster ha tagliato il traguardo appaiata alla i30 N, che alla fine termina con un quarto piazzamento in categoria.

Alle due "sorelline" TCR si è aggiunta la Hyundai Fastback N #165 preparata dal Team Engstler nelle mani di Ehret/Jordan/Lungstrass, i quali fin dal via non hanno avuto alcun problema andando a trionfare comodamente in Classe SP3T contro avversarie anche più quotate.

"Ancora una volta la 24h del Nürburgring è stata incredibilmente dura, ma le nostre vetture hanno chiuso a podio nel TCR e con una vittoria di categoria - ha detto Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport - E' un vero peccato che la Veloster N abbia perso un giro a causa della bandiera rossa, ma con la forza della vettura, la qualità del team e la bravura dei piloti siamo riusciti a recuperare, ma non a sufficienza per il risultato che volevamo".

"Le prestazioni del Team Engstler sono state superbe, considerando che eravamo in una categoria con macchine molto più potenti. Eppure abbiamo dominato e penso che tutti quelli coinvolti possano essere orgogliosi di ciò, con la dimostrazione della forza della nostra i30 Fastback N, ma in generale della gamma N".