Honda Racing con Monteiro e Girolami alla 24h del Nurburgring

La Honda Racing punta alla tripletta alla 24h del Nürburgring che si svolgerà in questo weekend.

Dopo aver vinto le ultime due edizioni dell'evento endurance che si tiene sul Nordschleife, al via ci sarà ancora una volta da favorita la Civic Type R marchiata coi colori del Castrol Honda Racing Team.

Sulla vettura #172 costruita dalla JAS Motorsport vedremo nuovamente Tiago Monteiro, reduce dal successo della passata stagione in Classe TCR, assieme al suo collega del WTCR, Néstor Girolami, che invece è all'esordio in questa sfida.

Assieme a loro avremo in azione Dominik Fugel e Cedrik Totz, entrambi già esperti dell'Inferno Verde, con il supporto del Team Honda ADAC Sachsen, Honda Germany e Fugel Sport che seguiranno il quartetto.

"È un vero onore essere in questa formazione per il terzo anno di fila - ha detto Monteiro - La 24h del Nürburgring è uno degli eventi più impegnativi al mondo, quindi sono molto grato a Honda Germany per avermi dato la possibilità di far parte del team di nuovo. La concorrenza sarà dura, ma siamo molto motivati nel puntare alla terza vittoria consecutiva con la Civic".

Girolami ha aggiunto: "Sono estremamente felice di unirmi al team per la 24h del Nürburgring. So che la squadra ha avuto successo vincendo le ultime due edizioni, quindi l'obiettivo è alto ed è sicuramente quello di fare tripletta. Voglio ringraziare la Honda per questa opportunità e i miei compagni di squadra per la loro fiducia".