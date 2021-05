La Mercedes-AMG Motorsport ha definito gli equipaggi per le sue 11 vetture che scenderanno in campo alla 24h del Nürburgring, dove vedremo quattro AMG GT3 con supporto ufficiale ai team clienti, più altre quattro private e tre della categoria GT4.

Sul Nordschleife si corre nella settimana del 3-6 giugno e la Casa della Stella fornirà i propri piloti con il reparto Customer Racing per Team HRT e GetSpeed Performance, puntando al successo nella Classe SP9.

La #4 della HRT verrà affidata ad Adam Christodoulou, Maro Engel, Manuel Metzger e Luca Stolz, con Engel che ricopre il doppio ruolo salendo anche sulla 'gemella' #6 assieme a Patrick Assenheimer, Nico Bastian ed Hubert Haupt. Quest'ultimo mezzo avrà una livrea speciale che verrà svelata a ridosso della gara.

Per quanto riguarda gli equipaggi della GetSpeed Performance, la #7 verrà condotta da Maximilian Götz, Daniel Juncadella, Raffaele Marciello e Fabian Schiller, il quale sarà anche sulla #8 con Jules Gounon, Dirk Müller e Matthieu Vaxivière.

La GetSpeed si occuperà personalmente di una terza AMG GT3 in veste privata, così come i team CP Racing, 10Q Racing Team e Space Drive Racing (questa in Classe SP-X avendo il sistema steer-by-wire).

Schnitzelalm Racing (due macchine) e Black Falcon Team Textar saranno quelli impegnati con le GT4 fra le categorie SP10 e SP8T.

"La N24 non è solo il culmine del calendario delle corse per gli appassionati di motori di tutto il mondo, ma è anche uno dei punti salienti della stagione GT per noi come Casa e legato alla storia di Mercedes-AMG - ha dichiarato Christoph Sagemüller, capo di Mercedes-AMG Motorsport - Sono molto contento che insieme agli altri costruttori e all'ADAC, siamo stati in grado di garantirne lo svolgimento. Oltre agli aspetti sportivi, l'evento è un'importante piattaforma di comunicazione per noi per dimostrare l'impegno come marchio Mercedes-AMG"

Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di poter portare una formazione così forte sulla griglia di partenza anche quest'anno e siamo convinti che i nostri team clienti saranno perfettamente preparati per la gara. Come sempre, la concorrenza è estremamente elevata, ma nonostante ciò vogliamo assicurare la terza vittoria assoluta a Mercedes-AMG Motorsport alla N24 e scrivere un altro capitolo alla storia di successo del nostro programma sportivo clienti".

Il pilota Engel ha chiosato: "Il primo round NLS della stagione è stato cancellato causa meteo, quindi ci mancano i km che sarebbero stati importantissimi per prepare la N24. I nostri avversari ci daranno filo da torcere, faremo del nostro meglio dall'inizio della gara per assicurarci di essere in lizza per la vittoria assoluta fino alla fine. Siamo già carichi, anche se ci mancherà purtroppo la presenza del pubblico".

Battaglione di 125 auto

L'elenco iscritti per la 24h pubblicato dall'ADAC dice che per l'edizione 2021 saranno ben 125 le auto presenti sull'Inferno Verde.

Oltre alle sopracitate Mercedes, in Classe SP9 vedremo all'opera i marchi BMW, Porsche, Audi, Ferrari e Lamborghini.

Le altre Case rappresentate nelle ulteriori categorie sono Aston Martin, Toyota, Lexus, Dacia, KTM, Opel (fra cui la mitica Manta con il #125), Ford Mustang, Hyundai, Cupra, Honda-JAS e Volkswagen.

Da segnalare anche la presenza della Scuderia Cameron Glickenhaus, che schiera la SCG004C #704 per Thomas Musch, Felipe Laser, Franck Mailleux e Richard Westbrook in gara, ma che prima del via compirà una 'passerella' con la Hypercar 007 che esordirà la settimana seguente nel FIA WEC.

Ultimissima: gli organizzatori hanno comunicato che saranno messi in vendita 10.000 biglietti per l'evento, che dunque ritorna a svolgersi davanti al folkloristico pubblico che da sempre colora il Ring, seppur con regole su igiene e distanziamento ancora in essere.

24h del Nurburgring: Elenco Iscritti