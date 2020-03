Coronavirus: rinviata anche la 12 Ore di Monza

A causa delle crescenti preoccupazioni che coinvolgono l'Italia, l'evento inaugurale Hankook 12H MONZA, inizialmente programmato per il 27 e 28 marzo, è stato posticipato a luglio sulla base di un accordo condiviso tra la Direzione dell'Autodromo Nazionale Monza e il promotore olandese CREVENTIC, la macchina organizzativa dietro la 24H SERIES powered by Hankook.

La Hankook 12H MONZA è stata già riprogrammata per le date del 10 e 11 luglio, diventando così il quarto appuntamento del calendario della 24H SERIES Europe anzichè l'evento di apertura.

Sia CREVENTIC che la Direzione dell'Autodromo concordano nel ritenere di estrema priorità la sicurezza di concorrenti, spettatori e personale coinvolti nel weekend di gara, e considerano tale sicurezza uno dei fattori che ha maggiormente contribuito a questa decisione.

CREVENTIC ha anche il piacere di annunciare che l'apertura della stagione della 24H SERIES Europe è programmata, come previsto, nelle date precedentemente confermate del 26-27-28 marzo, e si svolgerà ora presso il Circuito Estoril in Portogallo.

Tutti i partecipanti confermati alla Hankook 12H Monza sono stati registrati per la prima Hankook 12H ESTORIL della storia. Rimangono aperte le iscrizioni sia per l'evento portoghese che per la tappa di Monza riprogrammata.

Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo di Monza, spiega: “L’emergenza epidemiologica che sta colpendo l’Italia, ci impone delle scelte responsabili per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. Abbiamo pertanto deciso, in accordo con CREVENTIC, di rinviare a luglio la gara endurance Hankook 12H MONZA che avrebbe dovuto inaugurare il calendario sportivo dell’Autodromo. Siamo felici di aver trovato nel Promoter un interlocutore comprensivo che ci ha consentito di proporre comunque al pubblico italiano l’evento, seppur in date diverse”

In rappresentanza di CREVENTIC, spiega Ole Dörlemann: “Nonostante il cambiamento nel nostro calendario, siamo molto contenti che la 24H SERIES correrà a Monza nel 2020, seppur leggermente in ritardo rispetto a quanto pianificato in precedenza. La sicurezza di tutti coloro che assistono o gareggiano all'interno dei nostri eventi è sempre stata la nostra più alta priorità e così sarà ancora in futuro. Allo stesso modo, siamo davvero soddisfatti di aver trovato una soluzione percorribile insieme alla Direzione dell'Autodromo Nazionale Monza e siamo certi che a luglio la prima gara CREVENTIC nel Tempio della Velocità sarà un successo memorabile”.

Ecco il nuovo calendario della serie

Hankook 12H ESTORIL

26-27-28 Marzo

Circuito Estoril, Portogallo

Hankook 12H SPA

1-2 Maggio

Circuit de Spa-Francorchamps, Belgio

TCR SPA 500

1-2-3 Maggio

Circuit de Spa-Francorchamps, Belgio

Hankook 24H PORTIMAO

12-13-14 Giugno

Autódromo Internacional do Algarve, Portogallo

Hankook 12H MONZA

10-11 Luglio

Autodromo Nazionale Monza, Italia

Hankook 24H BARCELONA

4-5-6 Settembre

Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

Hankook 12H IMOLA

9-10 Ottobre

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Italia

Hankook 24H COTA USA

13-14-15 Novembre

Circuit of the Americas, Austin, Texas