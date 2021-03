Confermata la 24h del Nurburgring il 3-6 giugno

La 24h del Nürburgring 2021 è stata confermata per il fine settimana del 3-6 giugno, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 stiano complicato per il secondo anno di fila l'organizzazione dell'evento.

Un fatto importantissimo che renderà possibile anche lo svolgimento del primo round del FIA WTCR, il cui promoter Eurosport Events ha lavorato a stretto contatto con Sporttotal (che detiene di diritti sulla ADAC TOTAL 24h-Rennen) in modo da non modificare i piani.

Grazie agli sforzi che il promoter ADAC Nordrhein ha profuso assieme ai suoi collaboratori (Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche e i gommisti Falken, Goodyear e Michelin), e il contributo della Scuderia Cameron Glickenhaus, si potrà quindi andare avanti con le operazioni, a cominciare dalla Qualifying Race dell'8-9 maggio.

“Ovviamente speravamo che per giugno 2021 il problema del COVID fosse superato, tornando più o meno a quello che è lo splendore della 24h-Rennen - ha affermato il direttore di gara, Walter Hornung - La realtà al momento è ben diversa e rispetto all'anno scorso abbiamo dovuto compiere sforzi molto più grandi".

Al momento non è ancora chiaro se le porte saranno aperte ad un certo numero di fan o meno; nelle prossime settimane si valuterà bene ogni cosa, dunque per il momento i biglietti già acquistati restano validi, mentre verranno a breve rimborsati quelli del 2020.

“E' chiaro che la situazione ci sta colpendo sotto tanti aspetti, a cominciare dalle numerose entrate che sono elemento importante del nostro bilancio. In secondo luogo, va da sé che i nostri fan contribuiscano ad una atmosfera impareggiabile durante l'evento, cosa che ci è mancata molto già l'anno scorso".

"Per molte squadre, fornitori e anche per il circuito, i posti di lavoro dipendono dalla 24h-Rennen. Pertanto, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo a disposizione per salvare la data originale di giugno. A nome di ADAC Nordrhein, esprimiamo ancora una volta i nostri sinceri ringraziamenti a chi ci ha dato una mano. Non vediamo l'ora di cominciare, mettendo in scena il miglior evento possibile in queste condizioni".