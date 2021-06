Cairoli: "Vincere al Nurburgring è qualcosa di memorabile"

Dopo 26 anni un pilota italiano torna a salire sul gradino più alto del podio della 24 Ore del Nürburgring.

L'ultima volta (nel 1995) l'impresa di vincere quella che è sicuramente una delle gare più difficili e leggendarie al mondo riuscì a Roberto Ravaglia.

A distanza di più di un quarto di secolo a rifarlo nel weekend che appena concluso è stato Matteo Cairoli.

Il pilota comasco (che aveva "inaugurato" la stagione con il successo conquistato a Monza nel primo appuntamento del GT World Challenge Europe Endurance Cup) si è imposto sui 25,378 km del circuito della Nordschleife con la Porsche 911 GT3 R del team Manthey Racing, assieme ai compagni di squadra Kévin Estre, Michael Christensen e Lars Kern.

Un trionfo (il settimo per la squadra tedesca) che alla Casa di Stoccarda mancava dal 2018 e che è arrivato al termine di un'edizione quanto meno inusuale, con una lunga interruzione dopo le prime sei ore di gara a causa della nebbia e la ripartenza l'indomani mattina.

Al traguardo la Porsche del Manthey Racing ha concluso con un distacco esiguo di poco meno di nove secondi sulla BMW della Rowe Racing, completando in totale 59 giri.

"Un weekend memorabile. Non ho ancora realizzato quello che abbiamo fatto - ha commentato subito dopo l'arrivo il pilota comasco, che ha compiuto 25 anni appena sei giorni fa - Per me si tratta di un sogno che è diventato realtà".

"Nonostante sia stata una gara molto corta, con l'interruzione durata tutta la notte a causa della nebbia, abbiamo portato a casa questo successo dal valore straordinario. Io ho guidato praticamente soltanto sabato. Una vittoria che sicuramente mi aiuterà nella mia carriera di pilota".

"Sono letteralmente alle stelle. Spero di potere continuare così per tutta la stagione, che è iniziata ottimamente e in cui sto dando veramente il massimo per non lasciare niente sul piatto”.

Il prossimo impegno per Cairoli è in programma già questo fine settimana, quando tornerà in pista nel Mondiale FIA WEC che giunge con la 8 Ore di Portimão al suo secondo appuntamento 2021 e in cui il pilota lombardo si alternerà nella classe LMGTE Am al volante di una Porsche del team Project 1 con Egidio Perfetti e Riccardo Pera.