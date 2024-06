24h Nürburgring | Pole Position per Max Hesse con la BMW-RMG

Con il primo dei due giri veloci in 8'10"992, il pilota della Casa bavarese si è aggiudicato il Trofeo Glickenhaus, che viene assegnato a chi fa la pole position sull'Inferno Verde.



Accanto a lui in prima fila c'è la Porsche #911 di Manthey EMA (Vanthoor/Estre/Güven/Preining) in livrea "Grello". Laurens Vanthoor ha accusato un ritardo di 0"406 perdendo la potenziale pole position al primo giro nel settore finale, dove era a oltre un secondo da Hesse.

Ricardo Feller sull'Audi #16 della Scherer Sport (Stippler/Mies/Feller/Marschall) è stato uno dei pochi a migliorare nel secondo giro veloce, mettendosi alle spalle la Lamborghini #27 del Team ABT (K. van der Linde/Mapelli/Pepper), che partirà dalla seconda fila con lui.



La Scherer Sport Phx ha ottenuto un'ottima prestazione nella precedente Qualifica ed è stato il team più forte. Christopher Haase ha fatto segnare un tempo di 8'11"545, che ha significato il quinto posto in griglia per la Audi #15 (Vervisch/Haase/Winkelhock/Feller), davanti alla Ferrari #1 della Frikadelli Racing (Fernandez Laser/Keilwitz/Ludwig/Varrone) condotta da Daniel Keilwitz. Anche quest'ultimo ha dovuto passare per la Top Qualifying 1.

#911 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R (992): Laurens Vanthoor, Thomas Preining, Kevin Estre, Ayhancan Gu?ven Foto di: Gruppe C GmbH

Diversi protagonisti in Top 10

In totale sei marchi sono entrati nella Top10, ma la migliore Mercedes-AMG GT3 non è andata oltre l'ottavo posto in griglia. Fabian Schiller ha piazzato la #130 di GetSpeed (Engel/Gounon/Schiller/Christodoulou) davanti al collega Maximilian Götz con la Mercedes #4 della HRT (Stolz/Juncadella/Maini/Götz).



La BMW #99 di Rowe Racing (Frijns/D. Vanthoor/S. van der Linde/Farfus), che ha dovuto passare per la TopQ1, si è qualificata davanti a lui. Il fatto che Augusto Farfus guidasse la vettura ha causato rabbia, perché secondo il regolamento, un pilota che ha guidato nella TQ1 non è autorizzato a partire in TQ2.

A quanto pare, questa cosa è passata liscia dopo che Farfus aveva guidato la vettura gemella con griffata del #98 (Marciello/Martin/Wittmann/Farfus) nella TQ1 ed è passato alla #99 per la TQ2. L'organizzatore ha dichiarato a Motorsport.com che la Direzione Gara ha esaminato il caso, ma non ha riscontrato alcuna violazione al regolamento essendo il brasiliano su due auto diverse.



La Falken Motorsport ha completato la Top 10 con la Porsche #33 (Andlauer/Bachler/S. Müller/Picariello), con un ritardo di 2"7. La seconda 911 del team ha concluso 14a, mentre la migliore Aston Martin è stata la #35 della Walkenhorst (Hull/Mazatis/Assenheimer) 16a.



La Glickenhaus-SCG #706 (Mutsch/Mailleux/Arnold/Ledogar) non ha preso parte alla sessione di qualifica, poiché il motore appena revisionato era in fase di installazione e i meccanici non volevano fare il turno di notte.

#98 Rowe Racing BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Marco Wittmann Fürth, Augusto Farfus Foto di: Gruppe C GmbH

Top Qualifying 1: GetSpeed e Rowe si arrendono

La prima parte della sessione di qualifiche è stata tutta incentrata sul rimanere nei primi cinque. Fin dall'inizio, è stato chiaro che c'erano più auto in grado di prendere parte alla TQ2 che posti disponibili effettivmente. Sheldon van der Linde ha portato la BMW #99 in testa, seguito dalla BMW #72 di Dan Harper.



Al secondo giro, però, è stato raggiunto da Nicolas Varrone sulla Ferrari di Frikadelli, che ha fatto segnare il tempo più veloce della sessione in 8'10"889.

Dietro di loro, le cose si sono fatte emozionanti. Maro Engel, ultimo a scendere in pista, si è portato in TQ2 come migliore Mercedes-AMG al primo giro. Arjun Maini ha ottenuto un buon quinto posto con la HRT-Mercedes #3 (Maini/Bird/J. Owega/Beretta), precedendo il suo collega di marca Adam Christodoulou sulla Mercedes #8 di GetSpeed (Auer/Christodoulou/Ellis/Grenier), che ha mancato la TQ2 per 0"139.

Anche le Aston Martin di Prosport e Walkenhorst sono state escluse, il che significa che solo la #35 di Classe Pro-Am era l'unica Vantage in TQ2.



La sorpresa più grande, tuttavia, è stata l'eliminazione della BMW #98 di Rowe (Marciello/Martin/Wittmann/Farfus), che era stata ricostruita dopo un incidente nelle prove notturne. Farfus non è riuscito a piazzarsi oltre il nono posto, perdendo così chiaramente un posto nella TQ2. Ciò significa che uno dei favoriti per la vittoria finale a già un compito difficile da svolgere nelle prime ore di gara.

Dopo la sessione del venerdì, il Balance of Performance è stato rivisto, con le Porsche che si prendono 10 kg in più raggiungendo i 1.330 kg totali, oltre ad un doppio restrittore da 36 mm ed angolo dell'ala posteriore portato da 8,1° a 7,1°.

L'Aston Martin Vantage GT3 EVO riceve una maggiore pressione del turbo tra i 5.750 e i 6.250 giri/min.

Il warm-up è in programma sabato a partire dalle 12;40. La gara inizierà poi alle 16;00.