24h Nurburgring: la pioggia congela la classifica in Q3

Con questi 60' di prove, che comunque sono risultati utili per accumulare dati, ora ci si appresta ad affrontare la Top Qualifying.

Il diluvio si è fermato prima del semaforo verde, ma con il Nordschleife bagnato - e in via di asciugatura nell'arco dell'ora - chiaramente i tempi di riferimento sono rimasti quelli di ieri.

Le squadre hanno però preso le informazioni in vista della gara, che secondo le previsioni dovrebbe essere per lo più sotto l'acqua.

Ricapitolando, il miglior crono resta quello ottenuto da Marco Mapelli con la Lamborghini #21 della Konrad Motorsport (Jefferies/Perera/Mapelli/Di Martino) in 8'11"428.

Da segnalare c'è solo un testacoda senza conseguenze per la BMW #101 della Walkenhorst (Krognes/Pittard/Jensen/Pepper), mentre la Porsche #44 (Bachler/S. Müller/Dumbreck/Ragginger) del team Falken è stata riparata dopo l'incidente nelle prove notturne e ha potuto partecipare nuovamente all'azione in pista.

La Mercedes #2 di Haupt/Buurman/Bastian/Ellis è invece ancora sotto le mani dei meccanici per essere sistemata.

Infine c'è un problema in casa Audi Sport perché Robin Frijns ha la febbre: l'olandese, che è iscritto con la R8 LMS #3 della Car Collection Motorsport assieme a Mirko Bortolotti, Christopher Haase e Markus Winkelhock pare non essere in grado di proseguire il weekend.

Frijns è comunque risultato negativo al Coronavirus dopo il tampone, ma i suoi colleghi dovrebbero correre senza di lui e senza sostituti.

La Top Qualifying si disputerà stasera dalle 17;50 alle 20;10.