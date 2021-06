24h del Nurburgring: trionfa la Porsche-Manthey di Cairoli

La 49a edizione dell'evento del Nordschleife va quindi alla #911 'Grello' condotta da Cairoli/Christensen/Estre per la 13a volta nel palmares della Casa tedesca, settima per il team dei fratelli Raeder.

Il secondo posto è invece della BMW M6 #98 di Rowe Racing (De Phillippi/Tomczyk/S. van der Linde/Wittmann), con il sudafricano che ha dato filo da torcere ad Estre, che però ha beneficiato di una migliore strategia.

In Manthey hanno infatti effettuato l'ultimo pit-stop un paio di giri dopo la Rowe, guadagnando 40" in totale, con Van der Linde che si è ritrovato a 15"9 alle spalle di Estre, il quale taglia il traguardo per primo con 8"8.

Poco prima, la Porsche #3 della Rutronik (Dumas/Andlauer/T. Müller/L. Vanthoor) e l'Audi #29 del Team Land (Mies/K. van der Linde/Rast/Vervisch) erano state le principali rivali della 911 "Grello", ma un incidente con Kelvin van der Linde protagonista ad 1h30' dal termine ha messo KO entrambe le auto.



Al terzo posto si classificano i ragazzi di GetSpeed con la Mercedes-AMG #7 (Götz/Juncadella/Marciello) nonostante una strategia diversa dagli altri. "Lello" ha raggiunto Sven Müller, al volante della Porsche #44 griffata Falken (Bachler/Ragginger/S. Müller/Picariello) superandola all'esterno della "Schwedenkreuz" quando mancavano 8' alla fine, col tedesco che poi si è fermato per tenere comodamente il podio.

Dietro di lui abbiamo l'Audi #2 di Car-Collection (Haase/N. Müller/Niederhauser/Winkelhock), la BMW #20 della Schubert (Krohn/Klingmann/Sims/Dusseldorp) e la Mercedes #8 della GetSpeed (Gounon/D. Müller/Schiller/Vaxiviere).

Dopo una interruzione di 14h30' per nebbia avvenuta alle 21;30 di sabato sera, alle ore 12;00 di oggi si è deciso di ricominciare e con 9h30' di corsa effettiva, la Porsche "Grello" chiude con 58 giri (1.470km) completati, record (in negativo) minimo per la N24.

Classifica finale - Top10

Pos. No. Drivers Team/Car Time/Gap 1 911 Matteo Cairoli Michael Christensen Kevin Estre Manthey Racing Porsche 911 GT3 R 59 laps 2 98 Connor de Phillippi Martin Tomczyk Sheldon van der Linde Marco Wittmann ROWE Racing BMW M6 GT3 +8.817s 3 7 Maximilian Gotz Daniel Juncadella Raffaele Marciello Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 +49.608s 4 44 Klaus Bachler Martin Ragginger Sven Muller Alessio Picariello Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R +53.100s 5 2 Christopher Haase Nico Muller Markus Winkelhock Audi Sport Team Car Collection Audi R8 LMS +53.266s 6 20 Jesse Krohn Jens Klingmann Alexander Sims Stef Dusseldorp Schubert Motorsport BMW M6 GT3 +54.301s 7 8 Jules Gounon Fabian Schiller Matthieu Vaxiviere Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 +55.223s 8 11 Marco Seefried Christian Menzel Stefan Aust Philipp Neuffer Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R +2m54.805s 9 33 Klaus Bachler Dirk Werner Thomas Preining Lance-David Arnold Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R +3m13.741s 10 40 Kenneth Heyer Thomas Jager Yelmer Buurmann Dominik Baumann 10Q Racing Team Mercedes-AMG GT3 +1 Lap