24h del Nürburgring: Lamborghini-Abt cala un bel poker di piloti

Il team Abt Sportsline ha annunciato la formazione che schiererà per la sua Lamborghini alla 24h del Nürburgring.

La squadra tedesca aveva già confermato qualche settimana fa che sul Nordschleife avrebbe corso con la nuovissima Huracán GT3 EVO2 per la prima volta ed oggi sono arrivati anche i nomi di chi la condurrà.

Direttamente da casa Abt ecco Kelvin Van Der Linde, all'esordio sulla vettura di Sant'Agata Bolognese, ma pronto a beneficiare dell'aiuto dei piloti ufficiali del Toro, ossia Marco Mapelli e Jordan Pepper per conoscerla a dovere.

Fra l'altro, Mapelli e Van Der Linde hanno preso parte alla prima gara della Nürburgring Endurance Series lo scorso fine settimana proprio per cominciare ad affinare ogni cosa coi membri del team di Kempten.

Assieme a loro infine vedremo all'opera Nicki Thiim, che torna a guidare una Lamborghini dopo alcune gare del DTM svolte nel 2022, prima di interrompere il programma per problemi finanziari del team T3 Motorsport.

#27 ABT Sportsline Lamborghini Huracan GT3: Kelvin Van der Linde, Marco Mapelli Photo by: Alexander Trienitz

"Le prime impressioni sul Nordschleife sono state molto positive. Penso che abbiamo un grande potenziale - afferma Van Der Linde - I miei compagni di squadra sono fantastici, conosco già alcuni dei meccanici del DTM e questo è un altro motivo per cui mi sento già perfettamente a casa. Penso che con questa squadra siamo forti e possiamo ottenere molto".

Mapelli aggiunge: "È bello far parte di questo progetto e vedere con quanta professionalità tutti affrontano la sfida. Sappiamo tutti cosa può succedere in una gara di 24 ore, quindi la migliore preparazione possibile è fondamentale".

Contento anche Thiim: "Dopo il primo incontro con i miei compagni di squadra e con tutto il team, sono molto emozionato e fiducioso: questo sarà un grande progetto. Rappresentare i marchi Lamborghini e Abt mi rende molto orgoglioso. Il mio ringraziamento va anche ad Aston Martin, che ha reso possibile la mia partecipazione senza problemi".

Pepper chiosa: "Abt ha plasmato la mia carriera all'inizio e mi ha dato il mio primo contratto quando sono venuto in Europa all'epoca. Quindi, far parte di questo progetto ora è molto speciale per me. Conosco molto bene le persone della squadra e di Lamborghini, e sono sicuro che i due marchi formeranno una forte collaborazione in pista".

L'AD di Abt, Thomas Biermaier, commenta: "Siamo lieti di aver messo insieme un team così forte per il ritorno di Abt alla N24. I quattro ragazzi non solo hanno molta esperienza nelle gare GT3, sul Nordschleife e in parte anche sulle Lamborghini, ma vanno anche molto d'accordo tra di loro: un fattore importantissimo, soprattutto in questa gara. Come sempre negli sport motoristici, ovviamente si vorrebbe avere più tempo per prepararsi. Ma stiamo lavorando punto per punto. La squadra è sempre più unita e l'attesa tra piloti, meccanici e ingegneri cresce".

La Abt tornerà in azione con la sua Huracán sull'Inferno Verde l'1 aprile per la seconda tappa stagionale della NLS, in vista della Qualifying Race per la N24 prevista per il 22-23 aprile. La gara si svolgerà invece il 20-21 maggio.