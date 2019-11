La 24 Ore di Austin ha chiuso lo scorso fine settimana, le gare della 24 H Series Continents, dopo Dubai, Portimao e Barcellona. In Texas, il team Autorama ha nuovamente schierato due Volkswagen Golf GTi TCR.

La #112, guidata dagli svizzeri Jérôme Ogay e Yannick Mettler, ma anche dall'austriaco Constantin Kletzer e dagli italiani Roberto Ferri e Alberto Vescovi, ha rapidamente preso il comando della propria categoria fino ad accumulare tre giri di vantaggio.

Tuttavia, un'uscita dalla strada a causa di problemi ai freni e il conseguente contatto con le barriere ha costretto la #112 ai box per la riparazione: dopo otto giri persi per il ripristino, la "svizzera" Volkswagen Golf GTi tornava in pista a più di otto giri dai leader della categoria.

Tuttavia, l'equipaggio della #112 non si è arreso, risalendo posizioni, favorito anche da problemi di motore di alcuni avversari, fino a raggiungere il podio con il terzo posto finale.

Yannick Mettler, Jérome Ogay, Volkswagen Golf GTi, Autorama Motorsport by Wolf Power Racing Photo de: 24h Series

Un risultato che ha permesso all'Autorama Motorsport by Wolf Power Racing di vincere il titolo a squadre della 24 H Series Continents, ma anche e soprattutto a Lionel Ogay e Yannick Mettler di essere incoronati Campioni Continentali nella classifica piloti. I due piloti hanno conquistato quattro podi in quattro gare, con due vittorie (Dubai e Portimao) e due terzi posti (Barcellona e Austin).

Per Autorama si tratta di un nuovo titolo che si aggiunge a quello conquistato in questa stagione nella 24 H TCR Series oltre al al titolo europeo di Fabian Danz.