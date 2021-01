12h Golfo: Trionfo GT4 di Trivellato-Villorba con la Mercedes

E' stata una trionfale 12h del Golfo quella che Trivellato Racing e Villorba Corse hanno affrontato assieme con la Mercedes.

Il team veneto ha centrato il successo nella categoria GT4 sul tracciato del Bahrain con l'equipaggio formato da Jean-Luc D'Auria, Benedetto Strignano, Piergiacomo Randazzo e Michele Camarlinghi.

Il quartetto nella giornata di venerdì ha firmato la Pole Position al volante della AMG #90, dalla quale è partito benissimo per la prima parte di gara, ma nel finale della 6a ora - complice una penalità da scontare con un Drive Through - la Mercedes si è vista superare dalla McLaren della Optimum Motorsport chiudendo al secondo posto di Classe all'intervallo.

Alla ripartenza, non ci sono stati ulteriori sbagli da parte di team e piloti, mentre gli altri rivali hanno commesso i loro errori e avuto guai meccanici che alla fine hanno regalato a Villorba-Trivellato una meritatissima e ampia affermazione sotto la bandiera a scacchi.

“Il team ha fatto un lavoro straordinario e con i miei compagni siamo andati benissimo - ha detto il giovane debuttante D'Auria al traguardo - A parte la penalità nella prima parte di gara, la strategia è stata ottima e abbiamo centrato il risultato. Sono felicissimo perché era la mia prima corsa, concluderla non solo sul podio, ma con il successo è clamoroso! Riuscirci con una squadra del genere è un privilegio e un onore, non lo dimenticherò mai!"

Il team principal Raimondo Amadio ha aggiunto: “Aver iniziato l'anno e la collaborazione con Trivellato Racing in questo modo, con Pole e vittoria colte su un circuito e in un contesto così prestigiosi e 'lontani' da casa, è motivo di soddisfazione e felicità. Tra prove libere e qualifiche siamo andati benissimo, ma sapevamo che in una gara di 12h sarebbe servita ulteriore concentrazione e precisione per portarla a termine cercando di essere tutti più consistenti possibile”.

“In gara non ci sono state sbavature e la squadra ha lavorato perfettamente al muretto box e nei cambi gomme e pilota. E' gratificante essere tornati a vincere nella 12 Ore del Golfo, come Villorba Corse ci eravamo riusciti già qualche anno fa. E' una corsa che ci ha sempre visto protagonisti e in questa occasione un nuovo primo passo importante nell'avventura con Trivellato Racing".

Dopo la ripartenza segnata nel 2020 dalla discesa in campo nel GT Italiano, ora la Mercedes sarà schierata anche in altre manifestazioni motoristiche di prestigio, come spiega Amadio.

"Siamo davvero felici per essere partiti con il piede giusto nel 2021, di essere tornati nel contesto internazionale e di averlo fatto nel migliore dei modi con pole position e vittoria. Per Villorba Corse e tutto il gruppo SVC il 2021 sarà una stagione all'insegna dell'internazionalità. A breve ufficializzeremo diverse novità interessanti che quest'anno ci vedranno impegnati in contesti sportivi molto prestigiosi. A breve ufficializzeremo il tutto”.