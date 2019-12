12 Ore del Golfo: ecco la Ferrari 488 GT3 di Valentino Rossi

Valentino Rossi sta vivendo una settimana particolarmente impegnativa. Lunedì era a Valencia per l'attesissimo scambio con Lewis Hamilton, che lo ha visto salire sulla Mercedes di Formula 1 mentre il britannico guidava la sua Yamaha M1 di MotoGP.

Un grande spettacolo, del quale purtroppo non è trapelato ancora nulla per volontà della Monster Energy, organizzatore dell'evento a porte chiuse, che sembra intenzionata a continuare a far crescere l'attesa per sapere com'è andata.

Le avventure a quattro ruote del "Dottore" però non sono finite, perché una volta terminato l'impegno valenciano è partito alla volta di Abu Dhabi, dove questo fine settimana sarà tra i partecipanti della 12 Ore del Golfo, al volante di una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing che dividerà con il fratello Luca Marini e con l'amico Alessio "Uccio" Salucci, con la quale è iscritto in classe Pro-Am.

In questo caso, fortunatamente, sarà più facile avere delle informazioni, perché la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming. Ma sui social network hanno iniziato a comparire anche le prime foto, che lo ritraggono accanto alla sua Ferrari in compagnia dei dirigenti del tracciato di Yas Marina, Al Tarq Al Ameri e Abdulrahman Al Shamsi.

La gara entrerà nel vivo domani, con la prima sessione di prove libere di 3 ore. Venerdì poi ci saranno altri tre turni di libere e successivamente le qualifiche. La gara invece sarà sabato, disputata in due segmenti da sei ore ciascuno, intervallati da una neutralizzazione di due ore.