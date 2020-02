Quattro Ferrari per Iron Linx e Iron Dames tra ELMS e Le Mans Cup

Iron Lynx conferma che anche nel 2020, attraverso il progetto Iron Dames, lavorerà in sinergia con FIA Women in Motorsport Commission (WIM), con il comune obiettivo di conferire valore aggiunto e spinta all’automobilismo femminile.

Iron Dames è orgogliosa di aver ricevuto, anche per questa stagione, il patrocinio del prestigioso FIA WIM e di rappresentarlo con ben due equipaggi in un bis di Ferrari 488 che sfoggeranno la livrea Iron Dames.

Una scenderà in pista nella ELMS con il terzetto composto da Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting. L’altra Ferrari, invece, affronterà la Michelin Le Mans Cup, con l’equipaggio composto da Deborah Mayere Michelle Gatting.

Con la partecipazione dell’ambasciatrice Ferrari per le donne nel Motorsport, Deborah Mayer, avremo, per la prima volta nella storia della Le Mans Cup, una vettura tutta femminile.La line-up di Iron Lynx verrà completata da altri due equipaggi di spessore agonistico. Nella European Le Mans Series, al volante della splendida Ferrari 488 GTE, ci saranno Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola e Andrea Piccini.

Nella Le Mans Cup, il campione in carica, Giacomo Piccini, verrà affiancato da Rino Mastronardi. Giacomo, dopo due titoli consecutivi nella Le Mans Cup, conquistati in coppia con Sergio Pianezzola, punterà al tris sulla Ferrari 488 GT3 #8, con un nuovo compagno al suo fianco. Sulle Ferrari di Iron Lynx e Iron Dames splenderà il prestigioso brand Hublot.

La Maison di Alta Orologeria svizzera fondata nel 1980 risalterà sulle nuove livree delle Ferrari 488, appositamente create in collaborazione con Garage Italia, famoso hub creativo milanese. Da questa stagione, inoltre, Iron Lynx attiverà una partnership tecnica con Sabelt s.p.a., azienda leader nella produzione di materiale tecnico (tute, sedili e accessori) per il motorsport. Con queste grandi premesse, Iron Lynx ed Iron Dames si apprestano a vivere una stagione di vibranti emozioni sui tracciati più avvincenti d’Europa. Le due vetture che gareggeranno in ELMS sono in attesa di conferma dell’entry alla 24 Ore di Le Mans.

Deborah Mayer, in vista dell’inizio della stagione afferma: "Sono estremamente orgogliosa di riprendere le competizioni con i colori della scuderia Iron Lynx, impressionata dall’alta professionalità dimostrata nel corso dei lavori preparatori per la stagione 2020, mi sento finalmente circondata da un gruppo che malgrado la sua storia recente ha già dimostrato prestazioni di rilievo e di essere estremamente competitivo. Certa di aver trovato il quadro ideale per il mio progetto Iron Dames non vedo l’ora di infilare guanti e casco".

Nel quartier generale di Cesena, il lavoro procede al massimo regime, per preparare al meglio le armi della sfida, le Ferrari 488 GTE e GT3. Senza dimenticare che nell’officina 3.0 è in piena operatività il Motorsport Lab, con altre auto di altissimo livello: una Ferrari 458 GT3, una Tatuus F.3 Regionale tre Tatuus Formula 4dedicate alle competizioni, oltre a due Ferrari 488 Challengee tre Ferrari 458 Challenge per eventi e Corsi Racing e un simulatore di ultima generazione con schermo parabolico e movimento dinamico.

European Le Mans Series

#83 Ferrari 488 GTE

Manuela Gostner (Bronze – Ita)

Rahel Frey (Silver - Swi)

Michelle Gatting (Silver – Dan)

#60 Ferrari 488 GTE

Claudio Schiavoni (Bronze – Ita)

Sergio Pianezzola (Silver – Ita)

Andrea Piccini (Gold – Ita)

Michelin Le Mans Cup

#9 Ferrari 488 GT3

Deborah Mayer (Bronze – Ita/Fra)

Michelle Gatting (Silver – Dan)

#8 Ferrari 488 GT3

Rino Mastronardi (Bronze – Ita)

Giacomo Piccini (Gold – Ita)