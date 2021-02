Robert Kubica correrà nell'ELMS con WRT

L'ex pilota di Formula 1 Robert Kubica era l'unico pilota elencato per l'unica Oreca di WRT per la stagione ELMS 2021, che è una delle 16 vetture iscritte nella classe LMP2.

Il pilota polacco ha fatto il suo debutto nella LMP2 nella Rolex 24 at Daytona del mese scorso con la squadra High Class Racing, e durante quel fine settimana ha chiarito le sue ambizioni di perseguire opportunità nei prototipi invece di tornare al DTM per una seconda stagione.

"Sono molto felice di unirmi al Team WRT per quello che è un nuovo capitolo della mia carriera e una nuova sfida anche per la squadra - ha detto Kubica - Scopriremo insieme molte cose nuove, in una serie con una griglia molto forte e competitiva, fatta di contendenti di talento.

"Sarà la mia prima stagione completa nelle gare di endurance, condividendo la macchina con i compagni di squadra, qualcosa che ho scoperto pochi giorni fa a Daytona, e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra, in fabbrica e in pista.

"L'intero progetto è tremendamente motivante e voglio ringraziare calorosamente Vincent Vosse (il capo del team), che ha spinto molto duramente per far sì che questo accadesse".

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

La squadra WRT, da lungo tempo affiliata all'Audi, parteciperà al FIA World Endurance Championship quest'anno, ma finora ha solo nominato Robin Frijns per la sua line-up di piloti in quella categoria.

A completare l'elenco degli iscritti alla ELMS ci sono 17 auto LMP3 e 10 auto GTE, segnando un aumento di tre auto rispetto al contingente della stagione completa dello scorso anno.

La classe LMP2 è monopolizzata dai telai Oreca 07, anche se con due voci G-Drive Racing in esecuzione le vetture ribattezzate come Aurus 01s, con l'unico holdout Ligier dello scorso anno - Inter Europol Competition - passo fino al WEC per il 2021.

Così come G-Drive, IDEC Sport e United Autosports hanno anche due vetture.

WRT è una delle tre nuove squadre iscritte, insieme al già annunciato Racing Team Turkey - che è gestito da TF Sport - e alla squadra francese Ultimate, che ha già corso nella categoria LMP3 nel 2019.

Delle 16 auto in classe, 10 hanno schieramenti di piloti completamente confermati, tra cui entrambe le auto United Autosports, le due voci IDEC Sport - una delle quali sarà caratterizzata dall'ex pilota ufficiale Porsche Patrick Pilet - e Panis Racing, che continuerà a schierare l'ex pilota di F1 Will Stevens.

Nella classe LMP3, due Duqueine D-08 affronteranno 15 Ligier JS P320, con il campione in carica United che schiererà ancora una volta due vetture.

Ferrari è il marchio dominante nella divisione GTE con sette 488 GTE prendendo su un paio di Porsche 911 RSR-19 appena eleggibili, entrambi gestiti da Proton Competition, e un unico Aston Martin Vantage GTE gestito da TF Sport.