Floesch, Calderon, Legge: team tutto rosa nella ELMS

Se l'operazione dovesse andare in porto, questa sarebbe la prima formazione completamente "rosa" alla grande classica francese da quando, nel 1991, Lyn St. James, Desire Wilson e Cathy Muller hanno diviso l'abitacolo di una Spice SE90C.

Inoltre, si tratterebbe della prima apparizione alla 24 Ore di Le Mans per tutte e tre le ragazze.

Mentre la Legge, che ha trascorsi in Indycar e DTM, è già abbastanza affermata come pilota endurance nell'IMSA, per le sue compagne di squadre si tratta invece della prima stagione nelle gare di durata.

La Calderon ha già fatto il suo esordio in occasione della 24 Ore di Daytona del mese scorso, nella quale ha diviso proprio con la Legge, Christina Nielsen e Rahel Frey l'abitacolo di una Lamborghini Huracan GT3 EVO della GEAR Racing.

La colombiana, che ha corso in Formula 2 l'anno scorso, dovrebbe tuttavia saltare la gara di apertura dell'ELMS, a Barcellona, a causa di una concomitanza con il suo impegno in Super Formula.

La Floersch invece è reduce da una stagione nella Formula Regional con i colori della Van Amersfoort Racing, piazzandosi al settimo posto assoluto.