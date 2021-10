ELMS | United vince a Portimao, DKR e Iron Lynx Campioni

La Oreca #22 della United Autosports è tornata sul gradino più alto del podio alla 4 Ore di Portimão, terminando seconda la stagione 2021 della ELMS e guadagnandosi l'ambito secondo invito automatico alla 24 Ore di Le Mans del 2022.

Phil Hanson, Jonathan Aberdein e Tom Gamble hanno finito davanti ai campioni dell'Orlen Team WRT per 14"5, con Gamble alla prima vittoria in LMP2.

L'Oreca #37 di Cool Racing ha conquistato la vittoria in LMP2 Pro/Am terminando al sesto posto in classifica generale, ma non è stato sufficiente per assicurarsi il titolo, andato alla Aurus #25 di G-Drive Racing, seconda nella classifica di classe e ottava in quella assoluta con John Falb e Rui Andrade.

La DKR Engineering e Laurents Hörr si sono assicurati i loro primi titoli ELMS con una vittoria dominante in Classe LMP3.

La Ligier #13 della Inter Europol Competition ha finito seconda a 12" dalla vetta, con la Ligier #2 della United Autosports terza a 29".

La Ferrari #80 della Iron Lynx affidata a Rino Mastronardi, Matteo Cressoni e Miguel Molina ha ottenuto la terza vittoria e il sesto podio in Classe LMGTE, conquistando il titolo 2021.

La 488 ha avuto la meglio dopo una fantastica battaglia della Porsche #93 di Proton Competition Porsche, che ha finito in seconda posizione a 16"9, con la Ferrari #83 di Iron Lynx terza.

La Ferrari #55 di Spirit of Race ha terminato al quarto posto, con la squadra al secondo posto assoluto e a prendersi il secondo invito automatico alla 24 Ore di Le Mans del 2022 insieme a Iron Lynx.

LMP2

Charles Milesi è partito bene dalla Pole con la Oreca #37 di Cool Racing, davanti alla #24 della Algarve Pro Racing nelle mani di Richard Bradley e alla #32 della United Autosports condotta da Manuel Maldonado.

Hanson sulla #22 era all'8° posto all'inizio, ma il campione ELMS 2020 ha presto risalito la china arrivando al 4° dopo i primi 15 minuti di gara.

La ruota posteriore sinistra dell'Oreca #30 del Duqueine Team, guidata da Memo Rojas, si è improvvisamente staccata nell'ultima curva, mandandola in testacoda ad alta velocità.

Due vetture LMP3 hanno cercato di evitare l'Oreca, ma la Ligier #18 di Andreas Laskaratos (1 AIM Villorba Corsa) si è schiantata contro il muro di pneumatici all'ingresso dei box. Il pilota greco è uscito illeso per il sollievo di tutto il paddock, ma la gara ha dovuto essere sospesa per pulire la pista.

La ripresa è avvenuta dietro la safety car dopo 25 minuti, con bandiera verde dopo due giri. Le Oreca #37 e #24 sono andate ai box per la loro prima sosta, mentre Hanson con la #22 ha superato Robert Kubica, che era primo con la #41 dell'Orlen Team WRT.

La United Autosports ha scelto di non cambiare le gomme e Aberdein è uscito in testa grazie al pitstop più breve. Il sudafricano è stato poi in grado di sfruttare la sua posizione per guadagnare su tutti.

Nella successiva serie di fermate, la #41 di Yifei Ye si è trovata davanti alla #24 con sopra Sophia Floersch, e Tom Gamble ad inseguirli con la #22, avvicinandosi alla tedesca con cui è partita una grande battaglia per il secondo posto. Gamble alla fine l'ha superata al 74° giro.

La #32 di Job Van Uitert ha cercato di passare la #35 della BHK Motorsport, ma il contatto ha costretto Van Uitert ai box per le riparazioni.

L'ulteriore girandola di soste ha piazzato Gamble in testa davanti a Louis Deletraz (#41) e Ferdinand Habsburg (#24), con la #65 di Will Stevens e la #26 di Nyck De Vries in lizza per il podio.

A 20 minuti dalla fine si sono svolte le ultime soste per rifornire rapidamente ma l'ordine non è cambiato. Alla bandiera a scacchi, la #22 della United Autosports Oreca ha tagliato il traguardo battendo la #41 dell'Orlen Team WRT e la #24 della Algarve Pro Racing.

LMP3

La Duqueine #4 della DKR Engineering guidata da Mathieu De Barbuat alla prima curva ha tenuto il primato, ma è stata passata nel giro iniziale dalla Ligier #2 della United Autosports di Rob Wheldon, con Martin Hippe (#13 Inter Europol Competition) in terza posizione.

La battaglia per il comando si è infiammata per diversi giri tra le due auto con Wheldon che teneva botta. Dopo trenta minuti, gara sospesa per l'incidente della Ligier di Villorba corse e ripresa dietro la safety car.

A 90', i leader si sono diretti ai box per il rifornimento e cambio gomme, con la Duqueine #4 che è uscita davanti alla Ligier #2.

A metà gara, la Ligier #19 di Nicolas Maulini (Cool Racing), leader del campionato, ha avuto un problema con il pneumatico anteriore sinistro. Lo svizzero si è diretto ai box, ma questo li ha messi fuori dalla contesa per i titoli.

Hörr è salito al volante della Duqueine #4 davanti ad Adam Eteki sulla #13 ed Edouard Cauhaupe con la #2 della United Autosports, che però ha ricevuto una penalità per aver abusato dei track limits finendo quarta, superata dalla Ligier #9 Rory Penttinen (Graff).

Dopo l'ultima serie di fermate, la #2 di Wayne Boyd (United Autosports) ha ripreso e superato la #9 portandosi a casa l'ultimo gradino del podio.

LMGTE

La Aston Martin #95 di John Hartshorne (TF Sport) era in pole, ma il pilota britannico è stato passato dalla Ferrari #88 di AF Corse guidata da François Perrodo, tirandosi dietro quelle di Mastronardi e Sarah Bovy (#83 Iron Lynx).

Al secondo giro Mastronardi ha affiancato Perrodo alla curva 1 per prendere il comando, la Bovy è uscita di pista alla curva 1, ma ha recuperato senza perdere la sua posizione.

Le tre Ferrari erano davanti alle due Porsche di Proton Competition, con la #77 di Christian Ried davanti al compagno di squadra Michael Fassbender con la #93.

Dopo la ripartenza dalla bandiera rossa, Mastronardi ha condotto seguito dalla Bovy, che ha passato Perrodo.

Al pit-stop le posizioni si sono di nuovo invertite, mentre Ried ha condotto brevemente le operazioni, prima che Mastronardi tornasse al comando a metà gara.

La Porsche #77, rilevata da Cooper MacNeil, si è trovata sotto pressione dalla Ferrari #83, che ora aveva Michelle Gatting al volante. La danese ha presto avuto la meglio dell'americano con una mossa all'interno della curva 5 nel duello per il terzo posto.

Lietz ha ripreso la Porsche #93 da Fassbender e si è messo all'inseguimento di Cressoni. Questa battaglia ha dato spettacolo per 20' in mezzo al traffico, con Lietz che poi ha preso il primo posto per un errore del rivale alla curva 4.

La Ferrari #88 ha ricevuto due penalità per abuso dei limiti della pista, finendo nelle retrovie.

L'ulteriore giro di soste ha visto la Ferrari #80 tornare davanti alla Porsche #93, con Molina tenere testa a Felipe Laser.

La Ferrari #83 di Rahel Frey è stata penalizzata con un drive-through per aver causato un contatto con la Ligier #13 della Inter Europol Competition di Ugo De Wilde, ma il pilota svizzero è uscito dalla pit-lane ancora al terzo posto.

All'arrivo, festa grande per Iron Lynx per il titolo.