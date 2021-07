ELMS: United Autosports senza una vettura a Monza causa COVID

Da Monza arrivano brutte notizie per il team United Autosport. Il team statunitense è stato costretto a ritirare uno dei suoi 2 prototipi LMP2 iscritti all'evento brianzolo delle European Le Mans Series per aver trovato un proprio membro positivo al COVID-19.

Si tratta di Job van Uitert, uno dei tre piloti che compongono l'equipaggio della Oreca 07 #32. Van Uitert divide il volante della vettura con Nico Jamin e Manuel Maldonado.

Il team correrà a Monza con la sola Oreca 07 affidata a Jonathan Aberdein, Tom Gamble e Phil Hanson, oltre ai propri iscritti nella categoria LMP3.

Il team United Autosport ha rivelato che venerdì van Uitert è risultato positivo al COVID-19 dopo aver fatto il tampone la mattina stessa. Dopo essere risultato positivo è stato messo in isolamento, pur avendo preso parte a entrambe le sessioni di test del giovedì.

Per questo motivo la vettura numero 32 ha preso parte alla prima sessione di prove libere del venerdì mattina, così come alla seconda svolta questa mattina. Il secondo tampone fatto a van Uitert è risultato positivo, dunque United Autosports non potrà schierare la Oreca 07 numero 32 in questo fine settimana.

Il team ha fatto sapere che Jamin e Maldonado sono risultati negativi al tampone, ma anche in forma e in salute.