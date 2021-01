ELMS: l'Ultimate Team pronto ad esordire in LMP2 con la Oreca

L'Ultimate Team è finalmente pronto per fare il proprio esordio in Classe LMP2 della European Le Mans Series nella stagione 2021.

Lo scorso anno, la squadra francese aveva preso una Oreca 07-Gibson per fare il salto di categoria dopo i successi conquistati in LMP3 con la Ligier.

La pandemia di Coronavirus ha però scombinato i piani e i transalpini hanno preferito restare fermi per tutto il 2020 in attesa del rientro in azione nel momento propizio.

Questo è arrivato con la nuova stagione e François Heriau assieme ai fratelli Jean-Baptiste e Matthieu Lahaye potranno finalmente scendere in pista con la loro nuova Oreca.