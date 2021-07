ELMS: Rovera sul podio a Monza con la Ferrari, ora il WEC

Ritorno sull'amata pista di casa con prima fila e podio per Alessio Rovera. Nel fine settimana il pilota varesino ha preso parte alla 4 Ore di Monza, quarto round dell'European Le Mans Series, e ha concluso al terzo posto al volante della Ferrari 488 GTE del team AF Corse insieme ai compagni di equipaggio François Perrodo ed Emmanuel Collard.

Nella gara endurance della serie promossa dall'ACO Le Mans, Rovera ha percorso l'ultimo stint, poco più di un'ora al volante dopo i primi stint dei due piloti francesi, risultando sempre competitivo e riuscendo a diminuire il distacco dai battistrada, tagliando il traguardo a pochi secondi e poi celebrando il terzo posto sul podio.

Il risultato replica quello ottenuto a Le Castellet il mese scorso e allunga la serie positiva in ELMS, dove il trio vanta anche la vittoria ottenuta al Red Bull Ring, ma è pure il biglietto da visita per la tappa del Mondiale Endurance in programma sempre a Monza il prossimo weekend (18 luglio).

L'Autodromo Nazionale ospiterà infatti la terza prova del FIA World Endurance Championship (WEC), in questo caso sulla distanza di 6 ore e nell'occasione l'equipaggio AF Corse sarà formato da Rovera, Perrodo e il danese Nicklas Nielsen.

“Poter festeggiare un podio al termine del round di casa è sempre un onore. Tornare a correre a Monza in contesti come ELMS o il Mondiale Endurance fa ulteriormente salire l'adrenalina. Abbiamo mostrato un ritmo competitivo fin dalle prove libere e la prima fila in qualifica con il terzo posto in gara lo hanno confermato", ha detto Rovera.

"Non possiamo accontentarci, però. Con la squadra dobbiamo continuare a lavorare. Fra pochi giorni ci attende un appuntamento ancora più prestigioso e con ancora più rivali. Dovremo essere bravi a trovare le soluzioni che ci permettano di compiere un altro step in avanti”.