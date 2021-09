ELMS: riecco la 4h di Imola nel calendario 2022

Il Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola tornerà ad essere teatro della European Le Mans Series nel 2022.

Il calendario della serie endurance continentale del prossimo anno avrà un paio di novità. Oltre all'Hungaroring c'è anche la tappa tricolore sul tracciato del Santerno, che già nel 2016 aveva ospitato il campionato di ACO.

La 4h di Imola di fatto prende il posto di Monza e si disputerà il 15 maggio come secondo round, dopo quello inaugurale del mese precedente al Paul Ricard, e sarà anche la prova che servirà ai team e piloti per preparare la 24h di Le Mans di giugno.

In Ungheria si andrà invece a luglio, poi sosta estiva e ripartenza da Barcellona a fine agosto, per spostarsi successivamente a Spa-Francorchamps a settembre, arrivando in Portogallo per il gran finale di Portimão ad ottobre.

Tutti i protagonisti avranno anche due giorni di test ufficiali da sfruttare a Le Castellet nella settimana che precede la gara del weekend, con tutte le corse che saranno disputate sulla distanza di 4 Ore.

"La ELMS è la serie endurance di riferimento a livello continentale e nel 2022 sarà una stagione fantastica - ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l’Ouest - Le sei piste scelte sono fra le più prestigiose del mondo e offrono a team e piloti sfide uniche, oltre ad ottime infrastrutture".

"I ritorni di Imola ed Hungaroring renderanno tutto ancor più interessante per i partecipanti e gli appassionati dell'endurance nel mondo".

Frédéric Lequien, AD di Le Mans Endurance Management, ha aggiunto: "Siamo molto entusiasti e orgogliosi di presentare questo calendario, che include ancora una volta le piste di Imola e Hungaroring. Con sei sedi di livello mondiale, i concorrenti saranno in grado di mostrare i loro talenti che rendono la ELMS una serie così importante".

"Il popolare format di sei round da 4 ore di gara è stato mantenuto, consentendo di controllare rigorosamente i costi e garantire ai concorrenti la migliore competizione possibile. Non vediamo l'ora di iniziare".

European Le Mans Series - Calendario 2022

11-12 Aprile: Test Ufficiali – Le Castellet (Francia)

17 Aprile: 4h di Le Castellet (Francia)

15 Maggio: 4h di Imola (Italia)

3 Luglio: 4h dell'Hungaroring (Ungheria)

28 Agosto: 4h di Barcellona (Spagna)

25 Settembre: 4h di Spa-Francorchamps (Belgio)

16 Ottobre: 4h di Portimão (Portogallo)