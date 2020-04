ELMS: Iron Lynx presenta le livree delle sue Ferrari

Sulle Ferrari 488 GTE e GT3 risplende il prestigioso marchio Hublot, Maison d'alta orologeria svizzera fondata nel 1980 che conferma la partnership con il Racing Team per le sfide 2020 della European Le Mans Series e la Michelin Le Mans Cup.

Le nuove livree sono state progettate in collaborazione con Garage Italia, hub creativo di Milano che ridefinisce il concetto di tailor made sviluppando progetti, prodotti ed esperienze per marchi e clienti privati.

IRON DAMES

Iron Dames è un progetto unico e speciale ideato da Deborah Mayer con l'obiettivo di supportare l'automobilismo femminile, con il patrocinio della prestigiosa FIA Women in Motorsport Commission (WIM). Iron Dames, nel 2019, può vantare di essere stata la prima line-up femminile nella storia a correre la 24 Ore di Le Mans su una Ferrari.

Nella European le Mans Series scenderanno in pista Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting con la Ferrari 488 GTE sfoggiando una livrea dal grande impatto visivo e dall’altrettanto forte significato. Ritroviamo il simbolo identificativo del brand: la lince sulla parte frontale dell’auto che si sviluppa fino al retro. Il visual è scomposto per rendere ancora più aggressiva, competitiva e accattivante l’auto delle Iron Dames.

Grande novità della Stagione 2020 sarà la partecipazione, per la prima volta nella storia della Michelin Le Mans Cup, di una line-up tutta al femminile capitanata da Deborah Mayer, Ambasciatrice Ferrari per le donne nel Motorsport, che dividerà il volante con Michelle Gatting. Le due Iron Dames saranno alla guida della Ferrari 488 GT3. Per il nuovo design i colori scelti sono ancora quelli del brand: il nero e il magenta.

Per questa vettura troviamo un motivo scomposto: nella parte posteriore dell’auto il visual è quasi impercettibile e rarefatto mentre verso la parte anteriore, la texture diventa sempre più densa. Un gioco visivo ricercato e voluto che richiama il concetto di velocità e dona all’auto un’immagine aggressiva e dinamica. L’inserto grafico ha il suo richiamo nel dress code delle tute racing e nei box.

Parola d’ordine: GRINTA

Così può essere definito il nuovo design della Ferrari 488 GTE, che parteciperà alla European Le Mans Series guidata dai piloti Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola e Andrea Piccini, customizzata in collaborazione con Garage Italia.

La livrea ha una base nera opaca, disegnata da un motivo giallo: sempre un forte riferimento alla lince, simbolo della genesi del marchio. Il visual è deliberatamente scomposto per creare un forte dinamismo e rendere l'auto ancora più attraente.

Nella Michelin Le Mans Cup scenderanno in pista ben due line-up maschili, entrambe alla guida di una Ferrari 488 GT3.

La prima line-up sarà composta da Claudio Schiavoni e Andrea Piccini che saranno alla guida di una Ferrari 488 GT3 nera opaca con customizzazione gialla, i colori rappresentativi del brand Iron Lynx.

Giacomo Piccini, campione in carica, verrà affiancato da Rino Mastronardi nella seconda line-up. Giacomo, dopo due titoli consecutivi nella Michelin Le Mans Cup, punterà alla tripletta sulla Ferrari 488GT3.

A prima vista la grafica dell’auto è impattante, cattura l’attenzione. Nella parte posteriore della Ferrari osserviamo una texture bianca molto fitta che si dirada nella parte anteriore. Questo gioco di colori rende la racing car ancora più grintosa e audace proprio come sono i piloti Iron Lynx.

Le livree sono solo la punta dell'iceberg, emblema di una lunga ed impegnativa preparazione invernale in vista di una stagione in pista. In questo difficile momento, con i Campionati in stand by fino a nuove comunicazioni, il Team e i piloti sono comunque pronti e determinati per affrontare quella che, finita l’emergenza Covid-19, speriamo possa essere un’emozionante stagione di competizioni.