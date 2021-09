ELMS: Cool Racing, DKR e Proton in Pole Position a Spa

Charles Milesi ha regalato la Pole Position alla Cool Racing per la 4h di Spa-Francorchamps della ELMS.

Al volante della Oreca 07-Gibson #37, il francese ha svettato in una sessione accorciata dalla bandiera rossa, esposta quando la Oreca #32 della United Autosports ha sbattuto al "Raidillon", con Nicolas Jamin uscito comunque illeso dal relitto.

La ripartenza è avvenuta con 9' sul cronometro e la Oreca #35 di Sergio Campana (BHK Motorsport) è salita momentaneamente al comando, superata poco dopo dalla #41 del Team WRT nelle mani di Louis Deletraz, prima del miglioramento definitivo di Milesi.

In seconda piazza troviamo la Oreca #22 della United Autosports guidata da Phil Hanson con un ritardo di 0"132 dal leader e davanti a Deletraz e ai team Idec Sport, Duqueine, Algarve Pro Racing e G-Drive.

Fra le LMP3, poker di Pole consecutive per Laurents Hörr e il team DKR Engineering. Anche in questo caso, interruzione per un incidente che ha visto coinvolto David Hauser (Duqueine #12 - Racing Experience), giratosi contro il muro del "Raidillon" e illeso.

Fuori in quel punto anche la Ligier della MV2S Racing messa a punto per Fabien Lavergne, con Hörr che alla ripresa ha stampato due crono velocissimi fino al 2'11"548 che gli vale il primato.

Al suo fianco partirà Ugo de Wilde con la Ligier #13 della Inter Europol Competition, seguiti dalla #2 della United Autosports con sopra Wayne Boyd.

Tra le LMGTE a svettare è la Proton Competition grazie al miglior tempo firmato da Richard Lietz sulla Porsche #93 in 2'16"093, approfittando anche del fatto che molti dei suoi rivali sono incappati nei track limits.

Seguono le Ferrari #60 di Miguel Molina (Iron Lynx) e #88 di Alessio Rovera (AF Corse), più l'altra 488 #60 della Iron Lynx e la Aston Martin #95 di TF Sport.

ELMS - 4h di Spa-Francorchamps: Qualifiche