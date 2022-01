ELMS | Augusto Farfus firma con BHK come pilota e coach

BHK Motorsport annuncia l’accordo con Augusto Farfus per la prossima stagione della European Le Mans Series.

La collaborazione tra il team inglese e il pilota brasiliano vedrà quest’ultimo impegnato su due fronti, nel duplice ruolo di pilota e coach.

Farfus sarà infatti al volante della Oreca 07 #35 schierata nella classe LMP2 e, contemporaneamente, seguirà da vicino i piloti dell’equipaggio che scenderà in pista con la Ligier JS P320 #16 nella classe LMP3.

Il nativo di Curitiba è quindi il primo pilota confermato per la line-up 2022 del team guidato da Francesco Dracone che, dopo una stagione 2021 concentrata esclusivamente sul programma LMP2 (con il quale ha ottenuto due noni posti assoluti a Spa-Francorchamps e Portimão), torna a schierare nella massima serie endurance continentale anche una vettura LMP3, forte dell’esperienza raccolta tra ELMS e Michelin Le Mans Cup tra il 2018 e il 2020.

Per Farfus, pilota di comprovato talento e grandissima esperienza, si tratta del debutto ufficiale nella classe LMP2. Un nuovo e importante tassello che va ad aggiungersi a una carriera da professionista iniziata con le monoposto nei primi anni 2000, conquistando i titoli in Formula Renault 2.0, Eurocup nel 2001 e Euro 3000 nel 2003, e continuata poi nel mondo delle gare turismo e GT, principalmente come pilota BMW.

Tra gli allori più prestigiosi conquistati con le ruote coperte, spiccano senza dubbio il titolo nell’Intercontinental GT Challenge vinto nel 2020, le due affermazioni nella 24 Ore di Daytona classe GTLM del 2020 e 2019, il titolo di vice-campione DTM del 2013 e i due terzi posti nel WTCC datati 2009 e 2006.

L’attesa stagione 2022 della European Le Mans Series prenderà il via dal Circuit Paul Ricard il prossimo 11 aprile con due giornate di test ufficiali, per poi entrare nel vivo il weekend successivo sempre sul tracciato francese con la 4 Ore di Le Castellet. Il calendario di quest’anno vedrà poi il ritorno del campionato all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (13-15 maggio) e all’Hungaroring (1-3 luglio), per poi proseguire con i classici appuntamenti di Barcellona (26-28 agosto), Spa-Francorchamps (23-25 settembre) e il gran finale di Portimão (14-16 ottobre).

Francesco Dracone, proprietario del team: “Sono felicissimo di dare il benvenuto nel team a un grande pilota come Augusto. Sono più che convinto che grazie al suo apporto, sia in veste di pilota che di coach, saremo in grado di esprimere appieno il potenziale dell’intera squadra e fare quel salto di qualità a cui BHK Motorsport ambisce. Stiamo già lavorando duramente per rafforzare la squadra in vista della stagione 2022".

"La European Le Mans Series è uno dei campionati più prestigiosi del panorama endurance mondiale, il livello è ogni anno più alto e il nostro obiettivo è quello di inserirci stabilmente nel gruppo dei migliori. È inoltre un grande piacere poter tornare a schierare anche una LMP3, altra categoria dove puntiamo a toglierci qualche bella soddisfazione. Sarà una stagione molto eccitante da molti punti di vista e non vediamo l’ora di scendere in pista”.

Augusto Farfus: “È un enorme piacere per me entrare a far parte del team BHK Motorsport, che ringrazio per la fiducia che ha deciso di riporre in me in questo duplice ruolo. Una nuova avventura che rappresenta per me una sfida inedita da affrontare con grande entusiasmo e motivazione".

"Personalmente trovo molto stimolante l’idea di poter aiutare concretamente una squadra che nelle scorse stagioni è stata un po’ una cenerentola del campionato, facendo tutto ciò che è in mio potere per permettere all’intero team di alzare il livello di competitività in entrambe le categorie e avere delle chance per giocarsela con i migliori".

"La griglia della European Le Mans Series è una delle più agguerrite a livello mondiale, con diversi team che gareggiano anche nel WEC e in IMSA e molti piloti di assoluto prim’ordine, sarà bello misurarsi in un ambiente così impegnativo. Oltre a BHK e Francesco, voglio ringraziare anche BMW Motorsport per avermi concesso la possibilità di poter partecipare ad un altro impegno”.