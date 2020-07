ELMS: a Le Castellet doppia Pole Position per United Autorsport

La United Autosport festeggia una doppia Pole Position alla 4h di Le Castellet che segna la partenza della stagione 2020 della European Le Mans Series.

Filipe Albuquerque è stato autore di un grandissimo giro sul finire di una Qualifica tiratissima che lo ha visto battagliare per tutti i 10' coi rivali di LMP2.

Al volante della Oreca 07-Gibson #22, il portoghese - che condivide il volante con Phil Hanson - ha fermato il cronometro sull'1'38"268 staccando per un paio di decimi la Aurus 01-Gibson #26 della G-Drive Racing con sopra il trio Rusinov-Jensen-De Vries.

L'altra LMP2 della United Autosport, la #32 di Owen-Brundle-Van Uitert, completa la Top3 davanti alla Oreca #28 della Idec Sport (Lafargue-Chatin-Bradley) e a quella #21 di DragonSpeed con sopra Rojas-Hanley-Cullen, tutte però ampiamente distanti dalla vetta.

La Top10 vede la presenza di tutte le altre Oreca, partendo dalla #37 di CoolRacing, sesta grazie a Lapierre-Borga-Coigny, che si tengono dietro Canal-Jamin-Stevens, terzetto della Panis Racing.

Le due coppie di Algarve Pro Racing occupano le posizioni 8 e 9 della graduatoria assoluta con Enqvist-Duval-Lancaster che precedono i compagni di team Falb-Trummer-Aubry, mentre il Duqueine Team è in Top10 con Gommendy-Hirschi-Tereschenko.

Come dicevamo in apertura, la United Autosport oggi fa bottino pieno di partenze al palo avendo prima anche la sua Ligier JS P320-Nissan in Classe LMP3 con Boyd-Gamble-Wheldon, grazie al crono del primo in 1'48"315.

In scia c'è però la Duqueine M30 D08-Nissan della DKS Engineering, dato che Horr-Kirkmann-Triller distano appena 0"084 dai leader, con la RLR Motorsport a prendersi il terzo posto grazie a Jakobsen-Dayson-Harper Ellam sulla Ligier #15.

In LMGTE festa col brivido per la Kessel Racing, dato che Nicola Cadei aveva subito mostrato i muscoli, ma vedendosi cancellare il miglior crono per non aver rispettato i Track Limits con la Ferrari 488 Evo.

Il pilota del team svizzero (che è con Bronizewski e Perel in macchina) non si è arreso e ha ribadito la sua supremazia riportando la Rossa al comando sotto la bandiera a scacchi in 1'51"729, beffando per questione di millesimi sia la Aston Martin di Dalla Lana-Lauda-Gunn, che la Ferrari di Spirit of Race con sopra Cameron-Griffin-Scott.

Qualifiche super-tirate in tutta la categoria perché in realtà l'intera Top5 è racchiusa in un decimo; qui troviamo la Porsche della Proton Competition (Ried-Beretta-Picariello) quarta davanti alla Ferrari di Schiavoni-Pianezzola-Piccini (Iron Lynx), i primi a salire a +0.114.