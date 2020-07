Brutto incidente per Katherine Legge nei test dell'ELMS

Brutto incidente per Katherine Legge che è stata ricoverata in ospedale a Tolone a seguito delle fratture patite nei test a Paul Ricard in vista dell'apertura dell’ELMS in programma in questo fine settimana sul circuito francese.

La quarantenne britannica si è schiantata con la Oreca-Gibson 07 LMP2 del team Richard Mille all'uscita della velocissima curva a destra di Signes che segue il lungo rettilineo del Mistral. Dopo il violento impatto la sessione è stata immediatamente interrotta dall’esposizione della bandiera rossa per prestare i primi soccorsi ed estrarre l’ex pilota di Indycar dalla vettura che è gestita dalla squadra francese Signatech.

Portata al centro medico del circuito per la prima diagnosi è poi stata trasferita in elicottero all’ospedale di Sainte Anne di Tolone dove adesso è in cura per la frattura della gamba sinistra e del polso destro.

Una fonte dell'ELMS ha assicurato che Legge era perfettamente cosciente quando è stata estratta dall’abitacolo del prototipo e fin da subito ne sue condizioni non sono sembrate gravi da metterla in pericolo di vita.

Katherine Legge avrebbe diviso l’abitacolo della Oreca-Gibson 07 con Tatiana Calderon, mentre in questo appuntamento sarebbe mancata Sophia Florsch impegnata in una concomitante gara di Formula 3 in programma all’Hungaroring. Le tre donne oltre a disputare l'ELMS parteciperanno anche alla 24 Ore di Le Mans di settembre con la stessa vettura che godrà dell’appoggio del progetto Women in Motorsport della FIA.