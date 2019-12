24 Ore di Le Mans: cambiano le regole di invito dalla ELMS

Per la stagione 2019, l'ELMS ha offerto cinque inviti automatici alla gara più importante del FIA WEC: alle prime due squadre della LMP2, a quella vincitrice in LMP3 ed alle prime due della GTE, che saranno al via dell'edizione 2020.

Tuttavia, il prossimo anno, il numero di inviti relativi alle classi LMP2 e GTE dipenderà dal numero delle vetture in griglia, e potenzialmente potrebbe anche salire a sette.

In LMP2, saranno disponibili fino a tre posti se ci saranno almeno 17 vetture in griglia. Se sarà compreso tra 12 e 17 saranno sempre due, mentre si ridurrà ad un solo invito nel caso in cui ce ne fossero meno di 12.

Quest'anno sono state 18 le vetture che hanno preso parte a tutte le gare in calendario. Se fosse già stata in essere questa nuova regola, avrebbe guadagnato l'invito anche la Graff Racing, che ha chiuso al terzo posto, alle spalle di IDEC Sport e G-Drive Racing.

In GTE, una griglia di meno di otto vetture comporterebbe l'assegnazione di un solo invito. Tra otto e 11 sarebbero due e salirebbero a tre con 12 o più vetture in griglia. Infine, resterà a disposizione un invito anche per il team della classe LMP3.