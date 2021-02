1AIM Villorba Corse al via della ELMS 2021 con una Ligier

La Scuderia Villorba Corse torna protagonista fra i prototipi nelle competizioni dell'Automobile Club De l'Ouest, fra le quali vanta tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, e inaugura un nuovo corso nell'endurance internazionale con il progetto denominato 1AIM Villorba Corse.

Il team prenderà il via dell'European Le Mans Series 2021 nella classe LMP3. Per la realtà veneta diretta da Raimondo Amadio inizia un un nuovo programma racing sulla scia di quello avviato nel 2019 con il marchio ACE1, che esordì proprio nella ELMS a Barcellona e poi partecipò a tutta l'Asian Le Mans Series cogliendo una vittoria alla 4 Ore di Buriram (Thailandia) nel febbraio 2020, un anno fa esatto.

In partenza da Barcellona il 18 aprile e con tappa anche in Italia a Monza l'11 luglio, nella ELMS 2021 il team 1AIM Villorba Corse schiererà una Ligier JS P3 motorizzata Nissan per i piloti Alessandro Bressan e Andreas Laskaratos, mentre il terzo nome che completerà l'equipaggio sarà annunciato a breve.

Entrambi classe 1986, il driver trevigiano e quello greco hanno già condiviso il volante del prototipo LMP3 a Sepang e proprio in occasione della vittoria a Buriram.

“Con 1AIM Villorba Corse rinsaldiamo il legame della nostra company con il grande endurance targato ACO Le Mans, panorama internazionale nel quale torniamo con orgoglio e tante motivazioni - ha detto il Team Principal Amadio - Rilanciamo un progetto di lungo periodo che fra i prototipi ha iniziato un percorso da lontano, in Asia, e che ambisce ad andare lontano per crescere ulteriormente".

"Sarà piacevole tornare a lavorare con Alessandro e Andreas insieme a tutta la squadra e di nuovo sapremo raggiungere traguardi prestigiosi nella stagione che celebra i 20 anni della nostra factory sotto la mia direzione”.