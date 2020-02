Ufficiale: Kubica correrà nel DTM con la BMW della ART

Finalmente è arrivata l'ufficialità: Robert Kubica è uno dei nuovi piloti di BMW Motorsport per la stagione 2020 del DTM.

Dopo le buone impressioni avute da entrambe le parti nei test di Jerez De La Frontera, il polacco e la Casa bavarese hanno raggiunto l'accordo perché il 35enne di Cracovia guidi la BMW M4 nella serie turismo tedesca.

Ad occuparsi della vettura di Kubica - che gode del supporto dello sponsor PKN Orlen e ha avuto il benestare dell'Alfa Romeo Racing F1, per la quale è terzo pilota - sarà il team ART Gran Prix, che torna nel DTM dopo il biennio passato con le Mercedes.

“Era da tempo che il DTM mi attirava e nei test di dicembre a Jerez è tutto cresciuto - ha spiegato Kubica - Credo che si tratti di una delle serie più forti al mondo, ovviamente dovrò fare esperienza contro piloti molto più esperti, ma lavoreremo duramente perché si possa migliorare sempre e in fretta. Non vedo l'ora di iniziare".

Jens Marquardt, direttore di BMW Motorsport, ha aggiunto: "Questa è davvero una grande notizia per il DTM, per il quale sognavamo di mettere in pista una M4 privata. Dopo diversi incontri, abbiamo scelto il pacchetto offerto dal team ART Grand Prix. Robert in dicembre ha dimostrato nei test di essere a suo agio con la macchina e sarà in forma in questa serie".

Contento anche il team principal della ART, Sébastien Philippe: "Abbiamo messo molto impegno durante l'inverno per programmare questa cosa e aiuteremo Robert a scrivere un'altra pagina della sua già incredibile carriera di motorsport. Il nostro obiettivo ad inizio stagione è non strafare, ma compiere progressi che ci portino ad essere fra i migliori".

Ride anche Gerhard Berger, capo del promoter ITR: "Siamo contentissimi di avere un pilota del calibro di Robert nel DTM, è una grande aggiunta alla nostra griglia. Storicamente la nostra serie attira sempre piloti di F1, cito Mika Hakkinen, Keke Rosberg e David Coulthard; Robert mantiene la tradizione. Non sarà una sfida facile, come hanno dimostrato altri prima di lui appena giunti da noi, ma sono sicurissimo che sarà veloce e dimostrerà di poter stare bene nella griglia del DTM, oltre che nella rosa di piloti BMW. Non vediamo l'ora che entri in azione".