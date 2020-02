Ufficiale: Aberdein passa alla BMW per il DTM 2020

Dopo le anticipazioni di Motorsport.com, ora è ufficiale: Jonathan Aberdein è un nuovo pilota targato BMW, con la quale prenderà parte alla stagione 2020 del DTM.

Il sudafricano, che aveva debuttato nella serie turismo tedesca nella passata annata, ha quindi compiuto il salto del fiume, rinunciando ad un contratto firmato con Audi Sport per ricoprire il ruolo di terzo pilota per DTM e Formula E, con la certezza di essere in griglia almeno al Norisring in sostituzione di Robin Frijns (impegnato con le monoposto elettriche).

Aberdein in BMW prenderà il posto di Bruno Spengler, passato al programma IMSA della Casa bavarese, la quale dopo l'ingaggio di Lucas Auer ha confermato tutti gli altri piloti della categoria, ossia Marco Wittmann, Philipp Eng, Timo Glock e Sheldon Van Der Linde.

“BMW mi ha dato una grandissima opportunità nel diventare pilota ufficiale per il 2020 e le sono molto grato - ha commentato Aberdein - Sono in estasi, non vedo l'ora di cominciare la mia seconda stagione nel DTM, voglio mettere in pratica tutto ciò che ho imparato da debuttante nel 2019".

Jens Marquardt, direttore di BMW Motorsport, ha aggiunto: "Sono lieto di essere riuscito a riempire l'ultimo posto rimasto libero fra i piloti ufficiali DTM con un giovane molto talentuoso e di grandi promesse. Jonathan ha dimostrato subito il suo potenziale da debuttante riuscendo a battere colleghi ufficiali da privato, per cui sono convinto sia una grande aggiunta alla nostra rosa di concorrenti".

A questo punto non resta che da capire cosa si riuscirà a fare per avere altre due BMW M4 private in griglia, come detto da tempo. Robert Kubica resta il principale candidato ad un sedile, grazie al suo sponsor PKN Orlen, ma ancora le trattative sono aperte.