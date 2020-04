Rast: "Kubica andrà forte anche nel DTM, se capirà bene le gomme"

Robert Kubica non avrà vita facile, ma potrà fare bene nella sua prima stagione di DTM. Parola del Campione in carica René Rast, che ha parlato del suo nuovo rivale per il 2020, quando comincerà la stagione.

In attesa che termini la pandemia di Coronavirus, il portacolori di Audi Sport ha commentato l'arrivo del polacco, che è stato ingaggiato dalla BMW per condurre la M4 del team ART griffata Orlen, facendo presente che una delle difficoltà maggiori per i concorrenti della serie turismo tedesca è la gestione delle coperture Hankook.

"Sicuramente non sarà facile perché le vetture DTM sono molto speciali oggi, in particolar modo capire le gomme sulla distanza di gara - ha dichiarato Rast a Motorsport.com - E' molto difficile e se non riusciremo a fare un test pre-stagione penso che Robert avrà ancor più problemi, seppur qualcosa abbia già visto nei due giorni di prove in cui ha girato durante l'inverno".

"In termini di prestazioni sul giro secco, era uno molto veloce che poteva piazzarsi davanti facilmente, ma il problema di cui parliamo è il passo gara. Riuscirà a capire velocemente come si comportano gli pneumatici e come gestirli? E' un altro discorso..."

Il tedesco non è comunque uno che sottovaluta gli avversari, specialmente se si parla di Kubica, che in F1 è sempre andato forte, così come nelle altre categorie cui ha corso anche dopo il terribile incidente rallistico che lo ha quasi ucciso.

"Penso che se la giocherà, il suo 2019 in Formula 1 non conta perché la Williams non era una buona macchina ed era sempre costretto a restare nelle retrovie. E per me è era una cosa assurda, lo ritengo ancora un ottimo pilota e in passato ha dimostrato il suo grande talento. Senza l'incidente sono convinto che avrebbe potuto vincere un titolo in Formula 1, non ha disimparato a guidare. Gli servirà un po' per adattarsi al DTM, ma ce la farà bene".

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger