Monza ospiterà a marzo i test pre-stagionali del DTM

La stagione 2020 del DTM aprirà ufficialmente i battenti a Monza con tre giorni di test ufficiali in preparazione alla nuova annata.

Il tracciato brianzolo, che ospiterà per la prima volta la serie tedesca il weekend del 26-28 giugno, apre quindi le porte ai team di Audi, Aston Martin e BMW per affinare le rispettive RS 5, Vantage ed M4 in vista del debutto in campionato fissato per il 24-26 aprile sul circuito belga di Zolder.

A Monza i motori si accenderanno dal 16 al 18 marzo, ed oltre a prendere confidenza con un tracciato mai visto prima dai bolidi del DTM dotati di motore 2 litri turbo da oltre 600CV, si potrà anche avere un primo confronto tra i protagonisti della serie, intenti a mettere a punto macchine, assetti e gomme 2020.

Il prossimo weekend, dove avremo il Monza Rally Show, il DTM avrà anche un suo stand nel paddock.