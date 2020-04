Marquardt: "Ora è impossibile fare provare le BMW a Wickens"

La settimana scorsa, sulle colonne di Motorsport.com, Robert Wickens si era concesso per una lunga e succosa intervista nella quale esprimeva il desiderio di poter tornare a correre e provare una vettura che gli consentisse di guidare con solo l'uso delle mani.

Il canadese, ancora in recupero dopo il terribile botto occorsogli nella gara di IndyCar a Pocono nel 2018, aveva preso l'esempio delle BMW M4, M6 ed M8 modificata appositamente per consentire ad Alex Zanardi di correre le gare di DTM e GT, manifestando l'intenzione di provarle.

Motorsport.com ha quindi contattato il direttore di BMW Motorsport, Jens Marquardt, che si è detto molto felice della cosa, seppur per ora sia impossibile programmare anche solo un test per soddisfare le volontà di Wickens visti i problemi legati alla pandemia di Coronavirus.

"Siamo onorati che Robert abbia espresso il desiderio di provare una nostra macchina, lo conosciamo bene dai tempi della Formula BMW e per il suo passato nel DTM - dice Marquardt alla nostra testata - Al momento, per ovvi motivi, non è possibile organizzare alcuna attività di motorsport, ci sono altre priorità, ma tutta la famiglia BMW incrocia le dita perché guarisca al più presto".

Porta solamente socchiusa per Wickens, per altro incappato in una disavventura lo scorso weekend quando doveva partecipare alla gara virtuale di IndyCar, ma rinunciando dato che l'apparecchiatura appositamente realizzata per lui non è arrivata in tempo perché il canadese la potesse installare sul proprio simulatore a casa.

Informazioni aggiuntive di Jake Boxall-Legge e Sven Haidinger